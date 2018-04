"Ik voel mij hier niet veilig" BEWONERS DOEN BOEKJE OPEN NA BRAND IN MONNIKENSTRAAT ANDREAS DE PRYCKER

02u42 0 Leuven De brand in de Monnikenstraat in Leuven van dinsdag heeft stof doen opwaaien bij bewoners. De brandweer verklaarde zes koten onbewoonbaar, waaronder dat van vluchteling Ali Agha Taheri, die de wantoestanden beu is. Toeval of niet: het gaat om een kot van de beruchte Truiense familie Appeltans.

"Ik leef sinds het begin van januari in dit kamertje, maar eigenlijk is er niets in orde in dit gebouw", vertelt Ali, die zo'n twee jaar geleden naar België verhuisde en zich aardig kan behelpen in het Nederlands. "Er wordt niet gesorteerd, waardoor alle rommel gewoon op een hoopje ligt. Er zitten muizen in de keuken, de brievenbussen hebben geen sleutel én er is geen slot op de voordeur", klinkt het nog bij Ali, die dinsdagavond thuiskwam van de fitness en moest vaststellen dat hij niet meer in zijn kamer kon.





Daarop besloot hij bij een vriend te gaan slapen. "Eigenlijk wil ik weg. Ik voel mij hier niet meer veilig", vertelt Ali. Veronique Raison was de moeder van het gastgezin dat Ali opving toen hij naar België kwam. Zij kwam woensdag ter plaatse om Ali te helpen. "Ik wil niet dat hij nog langer hier blijft. Dat lijkt hier op maffiapraktijken", meende zij.





De familie Appeltans is berucht in Leuven. Zij werden onlangs in de rechtbank nog veroordeeld tot 18.000 euro boete wegens inbreuken bij de verhuur van een studentenkot in Leuven. Vader Arnold en zoon Manu moesten ook ruim 60.000 euro van hun winsten terugbetalen. Een tijd geleden raakte ook bekend dat de familie in een kot in Leuven twee jaar elektriciteit had afgetapt op illegale wijze. En tóch blijft de naam Appeltans onlosmakelijk verbonden met de kotenmarkt.





Het pand in de Monnikenstraat was de afgelopen jaren nog een typisch studentenkot. Ondertussen zitten er nog maar bitter weinig studenten, maar wel heel wat erkende vluchtelingen, zoals Ali. Ali betaalt naar eigen zeggen 125 euro per maand voor 15 vierkante meter. En zo zijn er een veertigtal kamers in het pand in de Monnikenstraat. Burgemeester Louis Tobback (sp.a) waarschuwt om enkel koten uit te kiezen met een kotlabel. "Wij weten dat Appeltans zijn koten minder eenvoudig kwijtgeraakt aan studenten en dat hij daarom verhuurt aan vluchtelingen. Maar als zij erkend zijn als vluchteling, zijn ze vrij om te kiezen waar of wat zij huren. Als er iemand een klacht neerlegt over de toestand van een kot, krijgt dat de prioriteit. Al hoop ik dat niet alle koten die niet in orde zijn, eerst moeten afbranden vooraleer er mensen van hun oren komen maken", zegt Tobback. "Er zijn 40.000 koten in Leuven. Er hangen zelfs spandoeken in de stad waarop 'huur een kot met een kotlabel' staat", vertelt Tobback.