“Ik kijk uit naar oppositierol” Provincieraadslid Louis Tobback (sp.a) kijkt uit naar nieuw politiek hoofdstuk Bart Mertens

03 december 2018

18u05 2 Leuven Louis Tobback (sp.a) geeft binnenkort de burgemeestersjerp door aan partijgenoot Mohamed Ridouani maar daarmee is het politieke rijk van Tobback nog niet uit. Zopas legde Louis Tobback de eed af als kersvers provincieraadslid, nota bene in de oppositie. “Ik heb wel enige ervaring met oppositie voeren en die zal me goed van pas komen”, aldus Louis Tobback.

Louis Tobback (sp.a) is 80 jaar jong maar nog lang niet uitgeteld op het politieke toneel. Na 24 jaar geeft hij op 2 januari zijn burgemeestersjerp door aan Mohamed Ridouani (sp.a) en dat doet hij naar eigen zeggen met veel vertrouwen. Toch is Tobback ondanks zijn afscheid van de Leuvense gemeenteraad al bezig met een nieuw hoofdstuk in zijn politieke carrière. Gisteren kreeg die toekomst een officieel tintje want Louis Tobback legde de eed af als provincieraadslid. Van zenuwen geen sprake bij de ervaren politicus met een indrukwekkende staat van dienst.

Ik twijfel eraan of de meerderheid nog grote plannen heeft met provincie Louis Tobback (sp.a), provincieraadslid

“Dat gaat nogal. Ik neem aan dat mijn ervaring daarin meespeelt”, aldus Louis Tobback. “Of ik grote plannen heb als provincieraadslid? Voorlopig niet maar dat kan snel veranderen. Ik ga beginnen met een zogenaamde studieronde. Grote plannen komen altijd met de tijd. De vraag is eigenlijk: heeft de nieuwe meerderheid nog grote plannen? Je zou daar aan kunnen twijfelen want ze willen het provinciale politieke niveau vooral afschaffen. Bijgevolg ga ik heel goed luisteren naar de nieuwe gedeputeerden en als ik moet vaststellen dat ze tegenstrijdige verklaringen afleggen dan zal ik niet anders kunnen dan mijn woordje te zeggen.”

Wie Louis Tobback een beetje kent, weet dat de meerderheid zich aan meer dan ‘een woordje’ mag verwachten. Want ja…Louis Tobback zetelt met sp.a in de oppositie nadat N-VA, CD&V en Open Vld een coalitie sloten voor het provinciebestuur. En vergis u niet: Louis Tobback mag de voorbije 24 jaar dan wel de touwtjes in handen hebben gehad in de Leuvense meerderheid maar oppositie voeren is zoals fietsen: je verleert het niet. “Ik moet toegeven dat ik er niet tegenop kijk om in de oppositie te zetelen”, vertelt Louis Tobback. “Ik heb er ook enige jaren ervaring mee want in de Leuvense gemeenteraad en in de Kamer zat ik samengeteld bijna 30 jaar jarenlang in de oppositie. We zullen zien of het de moeite wordt om mijn ervaring boven te halen in de provincieraad. Eerlijk gezegd verwacht ik dat de nieuwe meerderheid niet zoveel zal willen realiseren. Dat biedt mogelijkheden voor de oppositie. Of ik mijn termijn ga uitdoen? Dat weet ik nog niet. Ik zit hier alleszins met mijn ‘volle goesting’ en voel dat er wel muziek in zit. Zolang dat gevoel er is, blijf ik zetelen in de provincieraad.” De meerderheid is bij deze gewaarschuwd...

