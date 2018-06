"Ik heb nu ook blog over toegankelijkheid horeca" JAN HEREMANS KIJKT UIT NAAR TWEEDE EDITIE LEIVE VLOMS EN NIEUW AANGEPAST HUIS BART MERTENS

21 juni 2018

02u43 0 Leuven Jan Heremans van Leive Vloms maakte gisteren de namen bekend van de tweede editie. Met toppers zoals Sam Gooris, Sergio en Willy Sommers wil hij op 3 augustus de Oude Markt vol laten lopen ten voordele van het onderzoek naar MS.

Voor Jan Heremans uit Leuven zal 4 juli 2016 altijd een zwarte dag blijven. Die dag kreeg de dertiger de diagnose multiple sclerose, beter bekend als de zenuwziekte MS. "Een zware klap, maar ik put moed uit mijn droom dat de wetenschap een remedie kan vinden. De eerste editie van festival Leive Vloms op de Oude Markt gaf me hoop want we slaagden erin om 13.000 euro in te zamelen voor het onderzoek naar MS. Dit jaar gaan we minstens voor een verdubbeling. Het festival blijft gratis maar we vragen aan de bezoekers om 3 euro te doneren. Voor optredens van kleppers zoals Sam Gooris, Sergio en Willy Sommers is dat niets te veel gevraagd", zegt Jan.





Twee letters

Vorig jaar liet de Leuvenaar nog optekenen dat de zenuwziekte een enorme impact had op zijn leven. Jan moest zijn snookerzaak De Komma opgeven nadat hij jarenlang de horecastiel had geleerd in de legendarische feestzaal Salons Georges in Leuven. Zeven borden tegelijk dragen? Geen probleem. In de periode voor de diagnose bleek dat wel een probleem. "Zoiets komt aan... twee letters veranderden mijn leven in enkele seconden: MS. Ik vroeg me toen af waar ik zou staan binnen enkele jaren en de realiteit is dat ik niet meer sta. Ik zit in een rolstoel. Door de ziekte kon ik niet meer in mijn ouderlijk huis blijven wonen. Met pijn in het hart hebben we mijn geliefde huis moeten verkopen. Ik woon nu tijdelijk in een appartement in afwachting van een aangepaste nieuwbouw in Tildonk. We hebben dus iets om naar uit te kijken. Ondanks de diagnose MS blijf ik positief in het leven. Ik kan nog genieten van mooie momenten en de tweede editie van Leive Vloms zal zeker zo'n moment zijn."





Voor Heremans eindigt zijn engagement overigens niet bij zijn inzet voor een remedie. Zijn motto is nog altijd: "Niet terugkijken op wat je kon maar vooruit kijken naar wat je kan." Met die uitspraak van MS-patiënte Viv, die hij leerde kennen in het MS-centrum in Melsbroek, in gedachte is Jan ondertussen begonnen aan een blog over toegankelijkheid in de horeca.





Angstgevoel

"Met de blog Blijven Bollen wil ik een bijdrage leveren aan meer toegankelijkheid in de horeca en op evenementen", legt jan Heremans uit. "Ondertussen heb ik al zo'n vijftien Leuvense horecazaken bezocht die ik beoordeel op verschillende criteria. Is de zaak vlot toegankelijk met een rolstoel? Zijn er aangepaste toiletten? Dat soort vragen krijgt in mijn blog een duidelijk antwoord. Ik stelde zelf vast dat mensen me vroegen om ergens naartoe te gaan maar steeds weer overviel me een soort angstgevoel. Zullen er niet te veel trappen zijn? Wat als ik niet naar het toilet kan gaan? Op een gegeven moment besloot ik om een duidelijke blog op te starten die antwoorden geeft aan mensen in een rolstoel. Via Blijven Bollen krijgen ze een duidelijk overzicht over de toegankelijkheid van een zaak of evenement. Toegankelijkheid is trouwens een begrip dat niet voor iedereen dezelfde invulling heeft, vandaar ook de verschillende criteria in mijn blog. Een zaak die voor mij moeilijk toegankelijk is, is dat misschien niet voor iemand anders.





Door de organisatie van Leive Vloms en de bouw van ons aangepaste huis in Tildonk ligt de blog nu even stil maar binnenkort vlieg ik er met veel gedrevenheid weer in. Daarna zal de blog online verschijnen zodat mensen in een rolstoel ten volle kunnen genieten van hun uitstapjes", besluit Heremans.