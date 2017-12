"Ik geniet met volle teugen! Behalve dan van slecht getapte pinten..." De warmste verhalen van 2017 | HORECA-ICOON MAURICE Vanderauwera over het leven na Café Sport BART MERTENS

02u24 0 Vertommen Maurice in 'zijn' café Sport. "Ik kom hier nog geregeld, ja." Leuven Goed anderhalf jaar geleden nam Maurice Vanderauwera (60) na een lange carrière in de horeca afscheid van café Sport, dat overgenomen werd door Mike Naert en Bjorn Ruytinx. Sindsdien geniet hij van een welverdiend pensioen en probeert hij zoveel mogelijk tijd door te brengen met zijn kleinkinderen. "Maar waar ik dan weer niet van geniet, zijn slecht getapte pinten. En helaas zie ik die geregeld..."

Op 9 juli 2016 eindigde je actieve carrière in de Leuvense horeca. Hoe vergaat het je intussen?

"Wel, het gaat goed. Ik ben met pensioen, dus ik heb een zee van tijd. Vlak na de overname van café Sport was dat niet het geval. We moesten de zaak opruimen en ondertussen zaten we middenin een verhuis naar Rotselaar. Dat was een nogal hectische periode. Daarna hebben we wel de nodige rust genomen om een beetje van het leven te genieten. Een uitstapje naar zee, een skivakantie,... Dat soort dingen. Ook in deze eindejaarsperiode trekken we naar Oostenrijk. Ik hou ervan om de bergen onveilig te maken op ski's. Zolang we dat fysiek aankunnen, zullen we dat blijven doen."





Krijg je die zee aan tijd gevuld? Je was jarenlang de drukte van een populair volkscafé gewend...

"Het is uiteraard een groot verschil met vroeger. Ik ga geregeld fietsen en ik ben ook heel blij dat ik veel tijd kan doorbrengen met mijn kleinkinderen. Ze wonen naast de deur en bijgevolg mag 'de pepe' geregeld opdraven om een 'platte pand' of iets anders te regelen. Ik had me ook voorgenomen om me in te schrijven in de tennisclub, maar dat is er nog altijd niet van gekomen. Toch blijft dat één van mijn voornemens voor het nieuwe jaar. Voorts wil ik me blijven inzetten voor Horeca Leuven. Ik ben altijd actief gebleven binnen die organisatie, en ik wil mijn ervaring blijven doorgeven aan jonge ondernemers in de horeca."





Is het tegenwoordig moeilijker

om een zaak op te starten

dan vroeger?

"Ja, dat denk ik wel. Er zijn zoveel regeltjes en wetten bijgekomen de laatste jaren. Sommige zijn mijns inziens overbodig, maar ze zijn er, en dus moet je ze naleven. Jonge ondernemers worden ook geconfronteerd met stijgende prijzen. Kan je die altijd doorrekenen aan je klanten? Ik denk het niet, want de lonen zijn de jongste jaren nu ook niet spectaculair gestegen. Het is een moeilijk vraagstuk. Al die omstandigheden maken het voor jonge ondernemers niet zo eenvoudig om een nieuwe zaak op te starten."





Ga je zelf nog geregeld op café?

"Meer dan vroeger, want toen had ik amper tijd om bij de collega's binnen te springen voor een lekkere Stella. Aangezien ik nu in Rotselaar woon, blijven die cafébezoekjes nog altijd binnen de perken. Maar een goed getapte Stella sla ik niet snel af. Helaas kom ik alsmaar vaker slecht getapte pinten tegen in de horeca. Dan krijg ik het wel moeilijk, want als cafébaas ben ik zelf altijd fier geweest op mijn Stella's. Als ik zo'n slecht getapte pint voor mijn neus krijg, dan laat ik die simpelweg staan en vraag ik iets uit een 'fleske'. Je kan dan al eens vies bekeken worden, maar dat is het laatste van mijn zorgen. Soms weet ik het gewoon beter. Ik heb alles gedaan in de horeca: van toiletten kuisen tot plaatjes draaien. En één ding is altijd heilig gebleven: een goed getapte pint. Dat heeft met fierheid te maken, en helaas zie ik hier soms te weinig van die fierheid. Ze kunnen allemaal met veel sier een fles champagne opentrekken, maar een deftige pint kunnen ze professioneel verkloten. Pas op, er zijn nog uitbaters die bij kwaliteit zweren - gelukkig maar. Helaas zijn er ook sommigen die ermee kunnen leven dat hun spoelwater de kleur van limonade heeft. Dat betreur ik oprecht."





Kom je nog vaak in café Sport?

"Ik ga daar nog geregeld langs, ja. Het is allemaal anders dan in mijn tijd, maar vernieuwing mag. Ik moet zeggen dat Mike en Bjorn een mooie toog geplaatst hebben. Ik kom er ook vaak oude bekenden tegen en soms haal ik met de vaste klanten van weleer menig anekdote op. Dat is genieten, al moet ik zeggen dat mijn gemoed nu ook niet volschiet op zo'n momenten. Ik kan er afstand van nemen. Café Sport was een prachtige tijd, maar het is verleden tijd. Voor mijn moeder - Bommeke, zoals de vaste klanten haar kennen - was het in het begin wel moeilijker. Ze liep een beetje verloren, want ondanks haar 81 jaar kwam ze nog vaak in de zaak helpen. Maar ze heeft haar draai opnieuw gevonden en gaat geregeld eens langs in restaurant L'Etoile d'Or van mijn zoon Kevin. Ze weet haar dagen wel te vullen."





Mis je de stiel van cafébaas echt niet?

"Ik moet eerlijk toegeven dat het soms wel kriebelt. En zeker als ik ergens kom waar ik het op organisatorisch vlak in de spreekwoordelijke soep zie lopen. Op zo'n momenten wil ik me moeien, maar gelukkig trekt mijn vrouw dan op tijd aan mijn mouw. Mijn tijd als cafébaas is voorbij en ik zie mezelf niet opnieuw beginnen. Maar er zijn natuurlijk wel andere mogelijkheden. Ik speel wat met ideeën, maar van concrete plannen is er geen sprake. Al lijkt gelegenheidstapper me wel wat. Dat heb ik een tijdje geleden bijvoorbeeld al gedaan in brasserie Boeres in Wezemaal. En ik zie mezelf ook wel eens een paar dagen achter de toog staan op de Horecabeurs. Tja, het zal altijd wel in mijn bloed blijven zitten."





Tot slot, wat wens je de vrienden en vaste klanten van weleer nog toe voor 2018?

"Een goede gezondheid. Dat is alles in het leven. Mijn moeder is gelukkig nog in topvorm, net als ikzelf. Ik hoop van harte dat mijn vrienden dat ook mogen blijven. We denken daar niet altijd over na, maar als het tegenzit, kan het snel gaan. Ik ben al veel te vaak naar de kerk moeten gaan voor mensen van mijn leeftijd - en zelfs jonger. Laat ons daar allemaal in 2018 van gespaard blijven."