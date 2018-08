"Ik droom van een remedie" ORGANISATOR JAN HEREMANS KIJKT UIT NAAR TWEEDE LEIVE VLOMS TEN VOORDELE VAN MS BART MERTENS

02 augustus 2018

02u35 0 Leuven Morgen staat de tweede editie van Leive Vloms op het programma op de Oude Markt. Met Sam Gooris, Sergio en Willy Sommers op de affiche zal de 'langste toog' vlot vollopen met mensen die het onderzoek naar MS willen steunen.

Voor Jan Heremans uit Leuven zal 4 juli 2016 altijd een zwarte dag blijven. Die dag kreeg de dertiger de diagnose multiple sclerose, beter bekend als de zenuwziekte MS. Dat was een zware klap in het gezicht van de gedreven horeca-uitbater die niet veel later zijn eigen zaak De Komma moest opgeven. Nog later moest hij het huis waarin hij opgroeide en zelf woonde met zijn vrouw en twee kinderen verlaten wegens niet toegankelijk met een rolstoel. Een gedwongen verblijf in het MS-centrum in Melsbroek maakte het leven van Jan en zijn gezin er niet gemakkelijker op, maar door zijn positieve ingesteldheid gaat het stapje voor stapje beter.





Drie euro of meer

"MS kan de glimlach op mijn lippen niet klein krijgen... Het is een triestige ziekte, maar zonder glimlach is het nog veel triestiger. Zoals medepatiënte Viv me vertelde in het MS-centrum: niet terugkijken op wat je kon, maar vooruit kijken naar wat je kan", aldus Heremans, die het symbool is geworden van Leive Vloms, een festival dat geld inzamelt voor het onderzoek naar MS. Nu vrijdag staat de tweede editie op het programma en hij heeft slechts één boodschap voor de bezoekers: "Gul doneren, want ik en vele andere MS-patiënten dromen nog steeds van een remedie. Drie euro zou fijn zijn, meer mag altijd", klinkt het. Voor optredens van Sam Gooris, Sergio en Willy Sommers is 3 euro - uiteraard - twee keer niets.





Dit jaar 26.000 euro

Vorig jaar strandde de teller voor het goede doel op 13.000 euro en de organisatie mikt voor de tweede editie op een verdubbeling. Jan hoopt alvast op een topopbrengst en ziet naar eigen zeggen stilaan licht aan het einde van de spreekwoordelijke tunnel. "Twee letters veranderden mijn leven in enkele seconden: MS. Ik vroeg me toen af waar ik zou staan binnen enkele jaren en de realiteit is dat ik niet meer sta. Ik zit. In een rolstoel. Met pijn in





het hart hebben we mijn geliefde huis moeten verkopen. Ik woon nu tijdelijk in een appartement in afwachting van een aangepaste nieuwbouw in Tildonk. Ondanks de diagnose blijf ik positief in het leven. Binnenkort ga ik trouwens verder werken aan mijn blog Blijven Bollen om een bijdrage te leveren aan de toegankelijkheid van horecazaken en evenementen."





Minder mobiele zone

Over toegankelijkheid gesproken: de organisatie van Leive Vloms voorziet een 'minder mobiele zone' die plaats biedt aan 45 mensen, omringd met maximaal 2 begeleiders. Ook het MS Centrum Melsbroek én de Leuvense zorg werkt mee met 16 vrijwillige zorgverstrekkers. Vooraf registreren is aan te raden want de plaatsen zijn beperkt.





Meer info op de website www.leivevloms.be