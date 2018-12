“Ik betreur de steekvlampolitiek” Louis Tobback (sp.a) neemt afscheid na 24 jaar als burgemeester van Leuven Bart Mertens

22 december 2018

14u00 0 Leuven Louis Tobback (sp.a) is bezig aan zijn laatste dagen als burgemeester van Leuven maar dat tast zijn bevlogenheid allerminst aan. De 80-jarige burgervader blijft na 24 jaar burgemeesterschap even strijdbaar als in zijn beste dagen. “Ik betreur de waan van de dag en de steekvlampolitiek”, aldus de 80-jarige burgervader.

Het einde is in zicht. Met welk gevoel neem je afscheid van de Leuvense burgemeestersjerp?

Louis Tobback: “Ik eindig met een goed gevoel. Wie had in 1994 durven denken dat ik 24 jaar lang burgemeester zou blijven? Akkoord, er waren in Leuven al wel enkele socialistische burgemeesters de revue gepasseerd maar de laatste dateerde toch al uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. Heel wat mensen dachten dat mijn verkiezing een ongelukje was maar het bleef uiteindelijk 24 jaar duren.”

Je stond erop om je opvolging binnen sp.a weloverwogen en op voorhand te regelen. Missie geslaagd?

“De enige ambitie die me nog restte, was mijn opvolging goed regelen. In 1994 wou ik stap per stap werken aan de vernieuwing van Leuven. Toen ik aan de slag ging, werd Gent altijd benoemd als de progressieve stad van Vlaanderen. Wel, ik heb er nooit een show over willen maken maar in die verkiezing was Saïd Em Khadraoui één van de eerste verkozenen met een vreemd klinkende naam. In 1994 werden er ook opvallend veel vrouwen verkozen in Leuven. Het mag nu wel eens worden gezegd dat Leuven –ondanks het hoge Ernest Claes-gehalte van de stad- in die tijd ook al blijk gaf van progressiviteit. Ik heb vier legislaturen lang de basis gelegd en Mohamed Ridouani zal nu verder bouwen aan het project. In de politiek dragen ze je meestal buiten. Dat is mij niet overkomen. Of mijn politiek boek daarmee volledig is geschreven, zullen we nog wel zien.”

Met mij als lijsttrekker had sp.a geen twee maar vier zetels verloren Burgemeester Louis Tobback (sp.a)

Criticasters lieten herhaaldelijk optekenen dat het de termijn teveel was…

“Zo voel ik dat niet aan. Tot twee keer toe heb ik aan iemand –ik ga geen namen noemen- gevraagd om mijn rol als leider van de Leuvense socialisten over te nemen. Dat was het geval in 2006 en in 2012. Tot twee keer toe kwam het er niet van door omstandigheden. In 2014 werd het me duidelijk dat Mohamed Ridouani de geschikte kandidaat was. Ik heb dat scenario vervolgens gelanceerd in Knack. Niet iedereen nam me dat in dank af. Er zijn mensen die nu applaus geven voor Mohamed die toen heel zuur waren. Wat er ook van is: Mohamed is verkozen. Ja, we hebben 2 zetels verloren maar met mij als lijsttrekker hadden we er zeker 4 verloren.”

Ondanks je leeftijd geef je nog steeds blijk van een politieke bevlogenheid die veel jongere politici niet tentoon spreiden. Waar blijf je de kracht halen?

“In alle eerlijkheid: de laatste jaren ben ik ergens onderweg toch een beetje ‘drive’ verloren. Het was stilaan een beetje op. Als 80-jarige voel je de jongere generaties niet zo goed meer aan. Ik weet niet meer wat hen bezielt. Anderzijds, ik voel nu wel heel goed aan wat de oudere generatie bezig houdt in het leven. Bestsellers die eeuwig meegaan, vind je niet in de politiek. Ik denk dan eerder aan de bijbel en de koran.”

In de media en in de politiek heerst al te vaak de waan van de dag Louis Tobback (sp.a)

Wat is het mooiste compliment dat je ooit kreeg in je lange politieke carrière?

“Ik ben niet gevoelig voor complimenten dus ik moet je het antwoord schuldig blijven. Ik heb eerder al gezegd dat ze niet moeten afkomen met een straat of een plein dat naar mij wordt vernoemd. Ik meen dat. Ik ben daar geen vragende partij voor. Meer zelfs, ik zal de weigerende partij zijn...Ik heb het eerder al gezegd en ik zal het blijven herhalen: doe maar gewoon, dat is al aantrekkelijk genoeg.”

Louis Tobback wordt vaak beschreven als een politicus met een erg directe stijl. Heb je spijt van sommige uitspraken?

“Nee, als ik tegen mijn natuur in zou gaan dan loopt het niet na enkele dagen fout maar al na enkele minuten. Als ik plots zeemzoet zou gaan doen dan gaan de mensen snel denken dat ik ze aan het bedriegen ben. Ik geef me er wel rekenschap van dat mijn directe stijl niet altijd even handig is geweest. Met een andere aanpak had ik volgens velen meer stemmen kunnen halen maar je moet jezelf niet forceren tot iets dat je niet bent. De politici van vandaag passen zich aan om hun boodschap verkocht te krijgen aan de kiezer. De media evolueert razendsnel door de moderne technologie en soms leidt dat helaas tot de ‘steekvlampolitiek’. De waan van de dag heerst…Ik zie niet meteen een oplossing, al kan er niet aan toegeven wel helpen. Ik kreeg respect omdat men voelde dat ik achter mijn overtuigingen stond en bleef staan. De kiezer is lang niet zo dom als sommigen schijnen te denken, zelfs niet als ze er redelijk dom uitzien zoals laatst op het Schumanplein waar rel werd geschopt.”

Ik noem N-VA radicaal rechtse partij. Theo Francken hoort dat niet graag maar er is niets centrumrechts meer aan N-VA. Louis Tobback (sp.a)

Ben je bang van de toenemende polarisering in de maatschappij?

“De asociale media zijn daar deels verantwoordelijk voor. Bang ben ik niet maar ik vind het wel beangstigend dat de vertegenwoordigers van de waarden van de verlichting zo weinig weerbaarheid tonen. Als ik zie hoe Bart De Wever in ‘De Afspraak op vrijdag’ vrij spel krijgt van gevestigde waarden zoals Ivan De Vadder, Alain Gerlache en Carl De Vos dan maak ik me zorgen. De omschrijving Marrakech-coalitie was al een vuile streek maar straffeloos praten over ‘open grenzen-partijen’ is simpelweg de waarheid geweld aandoen. De Wever mag op televisie regelrechte Steve Bannon-praat verkopen en het mag allemaal van De Vadder en co. Overigens, reken er ook maar de oppositiekracht van mijn eigen partij bij, al zag ik met tevredenheid dat Meryame Kitir (sp.a) eindelijk haar tanden eens toonde in de hele hetze over de regeringscrisis. Kijk, ik walg van de figuren die ik bezig zag op de betoging tegen het Marrakech-pact. Hoe chiquer ze eruit zien, hoe meer je moet denken aan witgekalkte graven. Maar bang ben ik er niet van. Nogmaals, ik ben eerder bezorgd over het gebrek aan weerbaarheid van zij die beweren dat ze de waarden van de verlichting verdedigen. Daar horen ook figuren zoals De Croo en De Gucht bij trouwens.”

Hoe kijk jij naar N-VA na de hele hetze?

“Ik noem dat een radicaal rechtse partij. Theo Francken hoort dat niet graag maar er is niets centrumrechts meer aan N-VA. Ze laten zich inspireren door hun angst voor het Vlaams Belang maar voorlopig durven ze nog niet officieel naar betogingen te gaan…Als je N-VA laat doen dan zal het snel naar beneden gaan voor een deel van de mensen. Het gat tussen arm en rijk wordt alsmaar groter. Ik heb respect en zelfs sympathie voor de mensen in een geel hesje die vreedzaam protesteren tegen het dure leven. Een groot deel heeft het echt moeilijk en dat leidt tot prerevolutionaire toestanden zoals we zagen in Parijs. Het volk is al vele jaren redelijker dan het patronaat en misschien komt er wel eens een einde aan hun geduld. Het patronaat en de financiers hebben dat nog niet helemaal begrepen. Ze hebben niet door dat zij het eerste slachtoffer zullen worden uiteindelijk.”

Slotvraagje: ga je nu echt wiskunde studeren als je met pensioen gaat?

“Zeker en vast. Ik heb al enkele studieboeken in mijn bezit. Dat was allerminst een grap. Ik ben eens benieuwd of ik er een touw aan kan vastknopen. Dat is lang niet zeker want ik begrijp de leerstof wiskunde van mijn kleinzoon die in zijn laatste jaar secundair onderwijs zit niet eens. Of ik me ga inschrijven aan de universiteit? Als ik dat in mijn hoofd zou halen dan zou het de universiteit sieren om me te weigeren. (lacht)”