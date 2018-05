"Ik ben geen fanatiek 'fitnesswijf'" WEDERHELFT DRIES MERTENS OPENT PERSONAL TRAININGCENTER QORE GYM, MAAR BART MERTENS

26 mei 2018

02u52 0 Leuven Kat Kerkhofs heeft gisteren samen met haar vennoten Marius Gielen en Pieter Beckers personal trainingcenter Qore Gym in Wilsele geopend. De wederhelft van Rode Duivel Dries Mertens kon haar man nog niet overtuigen om zelf te komen trainen in de loods langs de Wijgmaalsesteenweg, maar de verkoop van abonnementen loopt wel als een trein.

Napoli-ster Dries Mertens zit na het verloren kampioenschap in Italië aan recordkampioen Juventus al met zijn hoofd bij het WK in Rusland, maar echtgenote Kat Kerkhofs heeft momenteel de handen vol met haar eigen project in thuisstad Leuven. Gisterenavond opende ze langs de Wijgmaalsesteenweg in Wilsele haar eigen 'personal training zaak' Qore Gym. Ze doet dat samen met haar Qore-team dat bestaat uit Marius Gielen en Pieter Beckers.





Personal coaching

"Qore Gym is geen gewone fitnesszaak. Ons concept is gebaseerd op personal coaching en dat is de toekomst van fitness", zegt Kat Kerkhofs. "In Napoli is die manier van trainen al goed ingeburgerd bij de mensen. Ik doe het zelf ook in Italië en ging in eigen land geregeld trainen bij Marius Gielen. We begonnen te dromen van een mooie zaak en van het één kwam het ander. Een jaar later is Qore Gym een feit."





Ook wederhelft Dries Mertens is trots op Kat, maar kwam zelf nog niet trainen bij Qore Gym. "Neen, Dries is nog niet komen trainen. Hij traint uiteraard sowieso al veel en dan ontbreekt de zin wel eens nog een sessie extra te doen. Zelf ga ik geen personal coaching geven, maar ik ben wel meer dan enkel het gezicht van Qore. We hebben hard gewerkt aan het juiste concept en ook na deze officiële opening zal ik mijn rol blijven spelen in de zaak. De mensen zullen me ook geregeld zelf zien trainen, al beschouw ik mezelf zeker niet als een fanatiek fitnesswijf. Via personal coaching bereikte ik wel veel meer dan via gewone trainingen in een fitnesscentrum."





Meerdere vestigingen?

Het is algemeen bekend dat Dries Mertens het WK in Rusland wil winnen met de Rode Duivels, maar echtgenote Kat moet niet onderdoen voor manlief qua ambitie. "Het verhaal van Qore Gym begint in Leuven en we zullen zien of er op termijn meer vestigingen de deuren zullen openen. Ik ben niet bang om te dromen, integendeel. Maar voorlopig concentreer ik me op onze eerste vestiging. Door Qore Gym ben ik meer in België maar we blijven wel in Napoli wonen. De verkoop van abonnementen loopt bijzonder goed dus we hebben werk genoeg. Ik zal dus helaas niet alle groepswedstrijden van onze Rode Duivels in Rusland live kunnen meemaken. Toch ga ik proberen om minstens één wedstrijd mee te pikken. En de andere wedstrijden zal ik wel op de Oude Markt of in Het Depot gaan bekijken. De vorige keer heb ik die leuke feestjes moeten missen!"





Meer info: qoregym.com