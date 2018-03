"Ik ben echt ten einde raad" MAN ZET OOK JAAR NA VERDWIJNING LIEVELINGSKAT ZOEKTOCHT VERDER SVEN PONSAERTS

19 maart 2018

02u30 0 Leuven Ook een jaar nadat zijn geliefde huiskat Chipie spoorloos verdween, is Dirk Hendrickx uit Kessel-Lo nog volop naar haar op zoek. Volgens de man lieten mensen uit zijn buurt de tamme huispoes bewust verdwijnen. Omdat een uitgebreid onderzoek van hemzelf en de politie Chipie niet terugbracht, schakelde hij een advocaat in. "Ik wil mijn lieve knuffelpoes koste wat kost terug."

"Ik ben ten einde raad", verzekert Dirk Hendrickx uit Kessel-Lo (Leuven). "Mijn poezen zijn erg belangrijk voor mij. Ik heb er altijd gehad en wordt heel emotioneel als het over huisdieren gaat. Zaterdag was het dag op dag een jaar geleden dat mijn zeven jaar oude huiskattin Chipie - een zeer tamme, lieve en mooie knuffelpoes - plots spoorloos verdween. Sindsdien heb ik werkelijk al het mogelijke gedaan om haar terug te krijgen. Tevergeefs."





Zoals elke dag deed Chipie ook op de dag van haar verdwijning haar toertje door de tuin en omgeving van de Rondestraat. "Ze bleef altijd zeer nabij. En na een uurtje riep ik haar telkens opnieuw binnen. Maar die 17de maart kwam de poes die ik ruim twee jaar ervoor uit het asiel had geadopteerd dus niet terug. Twee dagen lang heb ik afgewacht, maar omdat ze maar niet opdaagde, ben ik overal in de buurt gaan aanbellen, en vervolgens ook gaan flyeren. Werkelijk geen huis in de driehoek Rondestraat - Werkhuizenstraat - Ernest Solvaystraat dat ik niet heb aangedaan. Met succes: twee jongemannen uit een naburige straat hadden Chipie wél gezien. Ze vertelden me aanvankelijk dat ze dachten dat het om een zwerfkat ging en haar uiteindelijk hadden binnengenomen. Via een vriendin zou een onbekende haar dan zijn komen ophalen. Maar wie dat was of hoe die persoon te contacteren? Contactgegevens waren immers niet meer terug te vinden... Meteen was duidelijk dat ze mij iets wijs maakten, en ze wel degelijk wisten wie mijn kat had meegenomen."





Klacht neergelegd

Uiteindelijk stapte Dirk daarom naar de politie en legde hij ook klacht neer.





"De politie en in het bijzonder de inspecteur die mijn zaak behandelden hebben echt wel hun best gedaan. Er kwam zelfs een 'opsporingsbericht' voor mijn Chipie op de Facebookpagina van Politie Leuven. Maar het mocht niet baten. De personen die ik ervan verdenk mijn poes te hebben laten verdwijnen, hebben ook de politie een fabeltje op de mouw gespeld, zoals ze er mij diverse hebben verteld. Uiteindelijk verklaarden ze met de hele zaak zelfs niks te maken te hebben. Terwijl ik er van overtuigd ben dat zij mijn poes hebben laten verdwijnen. Ik mag er niet aan denken dat dit wel eens voor het trainen van agressieve honden zou kunnen geweest zijn, zoals je soms wel hoort."





Oproep

"Ondanks de verdwijning nooit een prioriteit was - ik kan me niet van de indruk ontdoen dat een huisdier nog altijd als 'een voorwerp' wordt beschouwd -, en het parket de zaak ook afsloot, laat ik het hier niet bij", blijft Hendrickx strijdvaardig. "Ik schakelde een advocaat in en kon onlangs het dossier inkijken. Met mijn raadsman ga ik nu bekijken wat nog mogelijk is. Want ik wil Chipie koste wat kost terug."





Ondertussen is Dirks grootste hoop dat iemand uit de buurt zijn kattin toch ter goeder trouw in huis heeft genomen. "Chipie heeft een zwarte rug, witte buik, zwart-witte pootjes en is langharig. Als iemand weet, waar ze zich bevindt, geef me dan alsjeblief een seintje want ik ben echt wanhopig." Wie Dirk denk te kunnen helpen, contacteert hem via 0497/46.41.65.