"Hopelijk leeft legende hier voort"

15 juni 2018

02u32 0 Leuven Het nieuwe café Bardot Leuven opende gisteren voor het eerst de deuren. Alles wijst erop dat de nieuwkomer op de Oude Markt zal uitgroeien tot een 'hotspot' in de stad. Of het voorganger Orient kan doen vergeten, moet de tijd uitwijzen maar Luc en Guy Ponsaerts van Orient zijn alvast onder de indruk. "De legende van Orient wordt voortgezet in Bardot Leuven", klinkt het.

"Amai, ze hebben de portemonnee nogal opengetrokken!" Bij deze de eerste reactie van Luc Ponsaerts bij zijn eerste bezoek aan café Bardot Leuven op de Oude Markt. Luc Ponsaerts heeft recht van spreken want hij was samen met zijn broer Guy jarenlang de tandem achter het succes van café Orient in hetzelfde pand. Luc en Guy Ponsaerts waren gisteren onder de indruk van het resultaat op de openingsavond. "Ik zie Orient er nog wel in maar het is wel ingrijpend veranderd", zegt Guy Ponsaerts, die in 1984 begon met café Orient. Broer Luc Ponsaerts keek met grote ogen naar het interieur. "Het is indrukwekkend. De zaak is groot en dat maakt van Bardot Leuven een aanwinst voor de Oude Markt. Ik hoop dat de legende van Orient wordt voortgezet in Bardot Leuven."





Dat café Orient een monument is in de Leuvense horecageschiedenis betwist niemand. Integendeel, vele jaren lang was het de verzamelplaats van bekend Vlaanderen en ook bij Leuvenaars was het café populair.





Goed personeel

"Tot ver buiten de grenzen van Leuven werd er gesproken over café Orient", vertelt Guy. "Een geheim recept heb ik niet, maar goed personeel in dienst nemen is enorm belangrijk. Het concept voor Orient vond ik overigens in Amsterdam. Lichte kleuren, een kanarie in een kooi, kunst aan de muur, een groot opvallend bloemstuk. In 1984 was dat vernieuwend tussen alle studentencafés. Ik weet nog goed dat we om 19 uur al een eerste keer moesten kuisen want dan was de schoolgaande jeugd gepasseerd. In mijn hoofd zie ik die grote hoop boekentassen nog liggen aan de deur..."





"En 's avonds kwamen de Leuvenaars en de BV's", voegt broer Luc Ponsaerts eraan toe. "De opnames van Tien Om Te Zien en Super 50 in Studio Manhattan aan de Vaart zijn wel een geluk geweest. Al die bekende personages kwamen na afloop feesten in Orient op aangeven van Jos Van Oosterwyck en de ondertussen betreurde Jos 'Jokke' Kerkhofs. Toen er nog markt was op vrijdagochtend op de Oude Markt was het feest vaak nog bezig bij ons. De klanten gingen dan fruit kopen. Ik herinner me bijvoorbeeld Lien Degol met een ananas op haar hoofd. Hilarisch!





Er zijn overigens heel wat beroemde koppels gevormd aan onze toog. Walter Grootaers van De Kreuners vond bijvoorbeeld zijn Nicole (Plas, nvdr) in Orient. Ik hoop van harte dat ook Bardot Leuven kan uitgroeien tot een horecamonument. Alle troeven zijn alvast aanwezig."