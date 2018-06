'Hoogvliegers' tonen eigen projecten 09 juni 2018

Hoogbegaafde leerlingen worden al eens vergeten maar ook zij worden geconfronteerd met hun eigen specifieke problemen op school. In school Sancta Maria aan het Sint-Jacobsplein lanceerden ze daarom het project 'Hoogvliegers'.





Hoogbegaafde leerlingen mochten elke week enkele uren de klas verlaten om te werken aan hun eigen projecten. "Het project geeft de leerlingen de kans om zich te verdiepen in onderwerpen die in de normale lessen niet aan bod komen", zegt de initiatiefnemers in Sancta Maria. (BMK)