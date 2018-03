"Hoogbouw buiten de ring" LORIN PARYS (N-VA) 02 maart 2018

02u34 0

"Wonen in Leuven is veel te duur. Dat komt omdat veel mensen in Leuven willen wonen maar ook omdat dit stadsbestuur 24 jaar lang lag te slapen. De mantra was dat dit nu eenmaal de markt was. Maar je kan als stadsbestuur wel degelijk de druk verlichten zoals onze 10 frisse ideeën voor een leefbaar Leuven laten zien. Het is vooral wie net te veel verdient om in aanmerking te komen voor een sociale woning maar net te weinig om op eigen kracht een eigen huis in Leuven te kopen die uit de boot valt. Schepen Devlies gaf al aan dat hij ons idee ziet zitten om de onroerende voorheffing kwijt te schelden voor jonge kopers die hun eerste gezinswoning aankopen. En ons idee om een nieuwe wijk aan te leggen waarbij een 'trust' de grond koopt en Leuvenaars enkel de woning betalen, vindt nu aanhang bij Mohammed Ridouani. N-VA wil projectontwikkelaars ook verplichten 20% van hun projecten voor te behouden voor Leuvenaars met een modaal inkomen, dus ook voor singles. Daar moeten we ook de bouwverordening voor aanpassen waardoor ontwikkelaars nu vaak te groot bouwen voor een alleenstaande. Kwetsbare huurders willen we helpen door het aantal huurwoningen bij het sociaal verhuurkantoor te verdubbelen. Heel het systeem moet worden hervormd zodat wonen terug betaalbaar wordt in Leuven. 180 nieuwe sociale woningen, pop-up wonen in leegstaande panden, co-housing ondersteunen, hoogbouw buiten de ring, wonen boven winkels...het zijn allemaal wapens in deze noodzakelijke strijd."