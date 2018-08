"Hoe realistisch is overkapping ring?" BUURTCOMITÉ 3012WD STELT PRANGENDE VRAAG AAN LEUVENSE POLITIEK BART MERTENS

24 augustus 2018

02u30 0 Leuven Buurtcomité 3012WD heeft de Leuvense kopstukken 17 prangende politieke thema's voorgeschoteld. Onder meer de eventuele overkapping van de ring aan de Keizersberg kwam aan bod. "Wilsele-dorp is nu een eiland en een overkapping zou ons uit het isolement halen", klinkt het.

Buurtcomité 3012WD verzamelde een aantal vragen die leven bij de inwoners van Wilsele-dorp. Welgeteld 17 vragen en prangende thema's werden voorgelegd aan de politieke kopstukken die op 14 oktober zullen strijden voor de burgemeesterssjerp. Eén van de opvallende voorstellen uit de rondvraag van 3012WD is zowaar de overkapping van de ring rond Leuven ter hoogte van Wilsele-dorp.





De vzw schoof de lijsttrekkers meteen de volgende vraag onder de neus: "Wilsele-dorp is een eiland tussen de Vaart, de E314, de spoorwegen, de Mechelsesteenweg en de ringweg rond Leuven. Een overkapping van de ring tussen Wilsele-Dorp en de Keizersberg zou een mooi groen park creëren dat Wilsele-Dorp uit dit isolement zou halen. Hoe realistisch acht u dit idee?" Algemeen genomen zijn ongeveer alle partijen van mening dat een overkapping van de ring ter hoogte van Wilsele-dorp een idee is dat leuk... klinkt. Of met andere woorden: de partijen stellen ernstig in vraag of zo'n project wel haalbaar is, en zo ja al zeker niet op korte termijn.





Mini-ringland

"Een soort mini-ringland klinkt mooi maar de vraag is hoe realistisch de betonnen politiek nog is in tijden van klimaatverandering. Een tussenoplossing zou een brug kunnen zijn over de autostrade van Wilsele-dorp tot aan abdij van Keizersberg", zegt Line De Witte van PVDA.





Groen omschrijft het voorstel dan weer als "prikkelend" maar laat via David Dessers weten dat de uitvoerbaarheid en de betaalbaarheid twee grote vraagtekens zijn momenteel. Rik Daems van Open Vld sluit zich daarbij aan en pleit voor een studie. Ook meerderheidspartij sp.a vindt een overkapping van de ring een mooi idee. "Maar wel erg kostelijk en onmogelijk te dragen door de stad Leuven. Als het Vlaams gewest financieel tussenbeide wil komen dan zal de stad niet achterblijven", aldus kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani.





Op lange termijn, misschien

Coalitiepartner CD&V sluit een overkapping tussen Wilsele-dorp en de Keizersberg niet uit op lange termijn maar pleit toch voor realisme. "Voor Wilsele-Dorp lijkt het ons essentieel dat woonuitbreidingsgebied Roeselbergdal niet wordt aangesneden. Laat ons prioriteit geven aan de fietsverbinding Artoisplein-Mechelse Poort en aan de verbinding via de tramweg onder de Singel tussen Leuven-centrum en Wilsele-Dorp", laat kandidaat burgemeester Carl Devlies optekenen.





Lorin Parys van N-VA tot slot liet het idee niet koud worden en legde het meteen voor aan de overkappingsintendant. "Volgens hem is een overkapping op deze locatie niet realiseerbaar. Maar we kunnen andere opties zoals een hangbrug bekijken", klinkt het. Vlaams Belang tot slot windt er geen doekjes om. "Niet realistisch en enorm duur", besluit Hagen Goyvaerts.





