"Hoe leuk het ook is, het mag niet" 350 EURO GAS-BOETE VOOR WIE VERBOD OP ZWEMMEN IN VAART NEGEERT ANDREAS DE PRYCKER

26 juli 2018

02u25 0 Leuven Zwemmers in de Leuvense Vaart, dat is stilaan een wederkerend fenomeen bij deze verzengende hitte. Het mag dan wel niet, maar dat houdt heel wat mensen niet tegen om toch de verboden verkoeling op te zoeken.

De Leuvense Vaart is elk jaar steevast het decor voor mensen die even wat afkoeling in het frisse water zoeken. Vaste plekjes daarbij zijn de omgeving van de Schuiteniersbrug in Wilsele, de brug aan de Vaartijdijk in Wijgmaal en de zwaaikom ter hoogte van Hambos. "Maar hoe leuk de verkoeling ook mag zijn, het mag niet", zegt Leuvens politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.





"Doe je het tóch, kan je een GAS-boete van 350 euro krijgen op basis van het reglement van Waterwegen en Zeekanalen. Al kan de GAS-ambtenaar ook beslissen om een ander bedrag op de overtreding te kleven. Het is bijvoorbeeld een heel groot verschil tussen van de spoorwegbrug in het water springen en in het water te belanden omdat je uit je kayak valt", stelt Del Piero. "De regel is dat het nergens mag in de Leuvense Vaart. Simpelweg omdat er geen enkel bord aangeeft dat het wél mag. Of er nu een boot komt of niet, het staat gelijk aan zwemmen in een zone waar dat niet is toegestaan" verduidelijkt Del Piero.





Nog geen boetes

Een boete van 350 euro is uiteraard niet min, maar in de praktijk komt het wellicht zo ver niet. "Wij hebben daar nog geen pv's voor uitgeschreven. Maar als we het zien, kunnen we daar wel altijd in optreden", klinkt het. Betere - en veiligere - opties zijn wellicht het Provinciaal Domein en de Plas van Rotselaar. En anders biedt de vernieuwde fontein aan het Leuvense Sluispark de nodige verfrissing. In het Provinciaal Domein stond gistermiddag, klokslag 12 uur, een rij van welgeteld 70 wachtende mensen. De wachttijd bedroeg zo'n twintig minuten. Het ploeterbad van het Provinciaal Domein is vanaf 15 juni tot eind augustus elke dag open van 11 tot 19 uur. Volwassenen uit Vlaams-Brabant betalen 4 euro, volwassenen die niet uit Vlaams-Brabant komen moeten 9 euro ophoesten. Jongeren tot 12 jaar betalen 2 euro, kinderen tot 3 jaar mogen gratis het ploeterbad betreden. De Plas van Rotselaar is in juli en augustus dagelijks open van 10 tot 20 uur. Inwoners van Rotselaar mogen gratis de zwemzone betreden. Niet-inwoners moeten 5 euro betalen, behalve als het om kinderen onder de 110 centimeter gaat. Zij mogen wel gratis binnen. Fietsers en verenigingen vanaf 10 personen betalen 2,5 euro.