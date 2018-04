"Hij koelt het vlees tijdens fietsen" SLAGER ERWIN MERTENS BOUWT ELEKTRISCHE FIETS SPECIAAL VOOR LEVERINGEN ANDREAS DE PRYCKER

27 april 2018

02u29 0 Leuven Op het versterkte chassis van het Duitse merk Radkutsche Musketier bouwde Erwin Mertens, de beste beenhouwer van het land, de eerste actief gekoelde elektrische fiets. Hij zal gebruikt worden voor leveringen en als mini-marktwagen/toonbank voor vlees op evenementen. Gisteren werd deze primeur voorgesteld in De Smidse.

De beste beenhouwer van het land die een ingenieuze fiets uitvindt: het klinkt als een verzinsel in een boek. Niets is echter minder waar: slager Erwin Mertens van de culinaire slagerij De Kapblok, op de Tiensesteenweg in Heverlee, stelde gisteren de Active-Cooling-E-Bike voor in De Smidse, waar De Kapblok ook vertegenwoordigd is. Mertens legt uit hoe hij op het idee kwam.





"Met de invoering van het circulatieplan in Leuven en de hinder die daar bij komt kijken voor horecaleveringen, bedacht ik deze fiets. Op die manier kunnen we ook nog leveren op momenten dat auto's of bestelwagens niet toegelaten zijn. Mijn eerste idee was om zo een fiets te kopen. Mijn verbazing was dan ook groot toen ik merkte dat het simpelweg nog niet bestond. Ik vond wel fietsen met een geïsoleerde bak met al dan niet koeling tijdens het parkeren, maar nergens een fiets die onderweg koelt. Daarop besloot ik om er dan maar zelf een te maken", vertelt Mertens.





Hightech

En dus ging hij aan de slag. "Op het versterkte chassis van het Duitse merk Radkutsche Musketier bouwden we in samenwerking met marktwagenbouwer Paul Valkenaers uit Wezemaal en de hightech van Bert Mallaerts van Service Koel uit Rotselaar de eerste actief gekoelde elektrische fiets. Zonder hen had ik dit niet kunnen realiseren", vertelt Mertens.





Ook voor evenementen

Deze fiets zal gebruikt worden voor leveringen en als mini-marktwagen/toonbank met interne verlichting en een hangbaar voor vlees op evenementen. Voor de geïnteresseerden toch nog even de technische specificaties.





"De Active-Cooling-E-Bike heeft een koelvermogen van 4 uur tot 1°Celsius zonder herlading. Daarnaast heeft hij een laadvermogen van 200 kilogram in 1,5m³ volume. Alles werd afgewerkt volgens de huidige strenge HACCP-normen. HACCP staat voor een gevarenanalyse en kritische controlepunten. De fiets heeft twee zware batterijen, een omvormer van 220v/12v, een motor van 1000 watt, continu geregistreerde templogger via internet, koelgroep/verdamper, externe temperatuuraanduiding en ledverlichting. De snelheid van het vehikel werd begrensd op 25 km/uur", geeft Mertens nog mee.