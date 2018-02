"Het was pure actie-reactie" VERDEDIGING AGENTEN VRAAGT VRIJSPRAAK VOOR BUITENSPORIG GEWELD OP 16-JARIGE WOUTER HERTOGS

21 februari 2018

02u31 0 Leuven Voor het Brusselse hof van beroep hebben de twee agenten die terechtstaan voor buitensporig geweld op een 16-jarige arrestant de vrijspraak gevraagd. Twee weken geleden vorderde het parket-generaal nog een celstraf van 8 maanden met uitstel, de straf die ze in eerste aanleg kregen.

De toen 16-jarige jongen werd op 12 juli 2014 opgepakt voor openbare dronkenschap. Een banaal voorval, zoals er elke avond wel meerdere gebeuren. In de verhoorkamer liep het echter totaal uit de hand. Inspecteur P.V. (39) gaf de tiener een stevige duw waarna het geweld escaleerde. Andere collega's kwamen V. bijstaan en de weerloze tiener moest verschlllende vuistslagen van V. en zijn collega D.P. (30) incasseren. Daarna werd hij op een bureau in toom gehouden, terwijl het bloed van zijn aangezicht op de grond sijpelde. Na het in de rechtszaal bekijken van de beelden van het geweld had de procureur-generaal in zijn vordering geen spaander heel gelaten van de twee beklaagden. "Disproportioneel, onrechtmatig geweld waarbij twee agenten hun machtspositie misbruikten", klonk het. De verdediging haalde alles uit de kast om deze stelling onderuit te halen. In de eerste plaats wezen ze naar de toen 16-jarige jongeman die op 1 juli 2014 dronken van straat geplukt werd. "Een moeilijke jongen die mijn cliënt heel de tijd uitschold. Hij, die naar eigen zeggen al 7 jaar bokste, zou hem K.O. slaan. Op de beelden is te zien dat mijn cliënt met de handen op de rug rondloopt - géén uitlokkend gedrag - en de arrestant rechtspringt en een stap naar voor zet", aldus de advocate van P.V.





Een voorbeeld

Volgens de verdediging was dit een duidelijke 'actie' van de jongeman, die om een reactie vroeg. "Dat was een potentieel gevaarlijke situatie. Als een agent daar niet mag ingrijpen, dan mag hij nooit ingrijpen. Als gevolg van die uitlokkende factor heeft mijn cliënt ingegrepen. Zonder verboden technieken te gebruiken. Dat stellen verschillende deskundigen." Eerder werd geopperd dat P.V. bekendstond als agressief en gewelddadig. "Klopt niets van", ontkrachtte zijn advocate. "Hij was als agent in heel zijn carrière een voorbeeld voor anderen. In geweldbeheersingstechnieken was hij een van de besten." Eenzelfde verhaal bij de advocate van medebeklaagde D.P. "Jammer genoeg is er geen geluid bij de beelden, want dan had iedereen in de zaal kunnen horen wat het slachtoffer tegen de agenten zei. Zijn actie leidde tot een proportionele reactie. Dit was geen gratuit geweld, zoals het openbaar ministerie beweerde. Het waren noodzakelijke en proportionele pijnprikkels. Deze twee mensen zijn echt niet de monsters die van hen gemaakt worden. Tijdens de vordering leek het alsof ze er zelfs van genoten om het slachtoffer pijn te doen. Niets is minder waar!"





Van vlees en bloed

In hun laatste woord legde P.V. hier nogmaals de klemtoon op. "De beelden zeggen niet hoe ik me op dat moment voelde. Natuurlijk is dit niet perfect gelopen en daar heb ik wel degelijk spijt van. Ik blijf er echter bij dat hij door recht te staan en een stap in mijn richting te zetten alles in gang heeft gezet. Misschien vind ik nog het jammerste dat wij niet zijn kunnen gaan samenzitten, zodat hij zag dat wij ook mar mensen van vlees en bloed zijn." De vader van het slachtoffer las nog een brief voor. "Mijn zoon heeft stommiteiten begaan vroeger, maar hij heeft er wel berouw over. Ik ben blij dat hij zich herpakt heeft en een plaats in de maatschappij heeft, met vast werk. Hij hoopt dit binnenkort allemaal achter zich te laten." Uitspraak op 17 april.