"Helemaal van nul beginnen. Spannend!" TRIATLETE STEFANIE LEFÈVRE VOLGT HAAR MAN DRIE JAAR NAAR GHANA STEFAN VAN DE WEYER

19 mei 2018

02u31 0 Leuven De Heverleese triatlete Stefanie Lefèvre heeft een grote Afrikaliefde, zo groot zelfs dat ze samen met haar man Bram voor minstens drie jaar verhuist naar het Ghanese Accra. Lefèvre zelf was tot voor kort leerkracht Lichamelijke Opvoeding. Ginds moet ze opnieuw werk vinden, én ze moet er ook blijven trainen.

"Gezien we in de hoofdstand wonen, zal trainen op de fiets het moeilijkst zijn. Vanaf zes uur draait de stad op volle toeren en is het er druk en chaotisch. Het zal wat meer op de rollen te doen zijn, maar kwalitatief zullen het goede trainingen zijn. Lopen zal uiteraard wat warmer aanvoelen. Ik blijf triatlete en verdedig de paars-roze kleuren van Marmotta Alpin Triathlon Tribe Team. Sinds twee jaar bestaat er trouwens in Ghana een triatlonfederatie. Ze organiseren enkele wedstrijden per jaar. Wie weet zoeken ze daar nog iemand? Ik trok al naar ginds tijdens de kerst- en krokusvakantie om een kijkje te nemen en enkele zaken in orde te brengen, en het beviel me zeker wel. Mijn man werkt en woont er al sinds oktober. Hij is in het nieuwe uitbreidingsgedeelte van de haven bevoegd voor het IT- en automatisatiegedeelte. Voor de paasvakantie nam ik afscheid van mijn leerlingen in het Sint-Albertuscollege in Haasrode. Ik ben momenteel alles aan het sorteren en inpakken en maandag vlieg ik vanaf Zaventem naar Ghana. Wij zien dit als een uitdaging, een nieuw avontuur, een kans die we met twee handen grijpen. We zien wel wat de toekomst brengt. In ieder geval zullen we met heel wat ervaringen meer terug komen. Ik ga er na aankomst eerst een weekje op mijn positieven komen en dan begin ik te solliciteren!", zegt Stefanie enthousiast.





Op stage met team

"De koude wintermaanden ga ik trouwens absoluut niet missen. Mijn trainingsmaatjes des te meer. In 2018 staat in ieder geval de triatlon over de halve afstand in het Ierse Dublin op het programma, samen met enkele wedstrijden in het Midden-Oosten later op het seizoen. Eind juli kom ik terug en ga ik mee op stage met mijn triatlonteam, MATT, aansluitend hebben we een trouwfeest van een vriendin en 10 dagen later vlieg ik samen met Tine Deckers naar Dublin voor de 70.3. Daar staan we op 19 augustus aan de start. Exact één jaar na de Ironman in het Zweedse Kalmar waar ik mij kon kwalificeren voor het wereldkampioenschap in Hawaï."