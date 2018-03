"Hele waaier maatregelen nodig" DAVID DESSERS (GROEN) 02 maart 2018

"Er is niet één woonprobleem in Leuven en je hebt dus een hele waaier aan maatregelen nodig. Door het tekort aan sociale woningen zijn te veel mensen met kleine inkomens aangewezen op de private huurmarkt. Daar komen ze vaak terecht in gebrekkige woningen of bij huisjesmelkers. We moeten méér sociale woningen bouwen, zodat de wachtlijsten krimpen."





"Maar ook de huurmarkt kan beter. Groen vindt dat de stad zelf actiever moet worden op de huurmarkt. De stad moet zelf betaalbare huurwoningen én kamers aanbieden, voor gezinnen en voor de vele singles in onze stad. Wij willen ook duidelijke richtprijzen voor bestaande huurhuizen. Mensen kunnen makkelijker een woning kopen via een nieuw model als Community Land Trust, waarbij je een huis koopt, maar de grond niet hoeft mee te kopen want die blijft in handen van de gemeenschap. Een huis wordt veel goedkoper als je de grondprijs niet moet betalen."





"Grote projectontwikkelaars krijgen in Leuven nog te veel hun zin. Wij willen ze verplichten om méér en écht betaalbare woningen aan te bieden in nieuwe jecten. Verder moet het eenvoudiger worden om met meerdere gezinnen en singles gezellig samen te wonen in een groter huis. Tot slot vinden we dat energiezuinig en ecologisch wonen geen voorrecht mag zijn maar een recht is voor iedereen."