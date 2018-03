"Héél ver van beloofde CO2-daling" OPPOSITIEPARTIJ N-VA HEEFT KRITIEK OP KLIMAATAANPAK NA RAPPORT BART MERTENS

17 maart 2018

02u34 0 Leuven De Leuvense klimaataanpak werkt voor geen meter. Dat stelt fractieleider Zeger Debyser (N-VA) die het rapport van SEAP onder ogen kreeg. "Er is sprake van een daling van de CO2-uitstoot van 2,5 tot 4,5 % tussen 2010 en 2015. De daling van 20% tegen 2020 is een utopie", klinkt het kritisch.

Op 30 mei 2011 werd in de Leuvense gemeenteraad het streefdoel besproken om tegen 2030 een klimaatneutrale stad te worden en daar hoorde ook de Burgemeestersconvenant bij. Het doel? 20% minder CO2 tegen 2020. Hoog tijd voor een tussentijdse evaluatie in de vorm van het zogenaamde SEAP-rapport dat zopas werd voorgesteld op de commissie Leefmilieu. Volgens oppositie N-VA is de conclusie duidelijk: het Leuvense klimaatplan loopt voorlopig voor geen meter. "Nog niet zo lang geleden hoorden we van schepen Mohamed Ridouani dat de CO2-uitstoot in Leuven ondertussen zeker al met 10% was gedaald. Wat blijkt nu? Volgens het SEAP-rapport is er sprake van een daling tussen 2,5 en 4,5 %. We zitten dus nog heel ver af van de vooropgestelde daling. Nochtans is er al 7 miljoen euro geïnvesteerd in klimaatprojecten. N-VA krijgt geen duidelijk antwoord als we vragen wat er precies met dat geld is gebeurd."





Specialist raadplegen

Schepen Ridouani (sp.a) liet eerder al optekenen dat de resultaten van de acties zich pas de volgende jaren zullen manifesteren. Over de cijfers van SEAP wil de schepen zich voorlopig niet uitlaten. "We hebben het punt opnieuw op de agenda gezet voor de volgende commissie Leefmilieu", klinkt het. "Ik wil eerst de cijfers laten bestuderen door een specialist want we worden overspoeld door cijfers en percentages vanuit verschillende hoeken. Ik wil eerst weten wat nu precies de vooruitgang is en pas daarna kunnen we conclusies trekken."





De cijfers uit het SEAP-rapport laten er evenwel geen twijfel over bestaan dat de weg naar een klimaatneutrale stad nog heel erg lang is in Leuven. De grootste dalingen werden overigens geboekt bij de huishoudens (-9%) en bij de industrie (-16%). Transport doet die dalingen echter voor een deel teniet door een stijging van 13% te laten optekenen. Futureproofed komt in het rapport tot de volgende conclusie. "Leuven levert inspanningen maar voor bepaalde sectoren zijn er extra inspanningen nodig. We merken wel op dat het aantal inwoners en arbeidsplaatsen in Leuven tussen 2010 en 2015 zijn gestegen met respectievelijk 5% en 4%." N-VA verwoordt het net iets straffer. "We moeten de rode klimaatballon helaas doorprikken want de doelstellingen zijn onhaalbaar", besluit Zeger Debyser.