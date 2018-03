"Haal rolstoelbasketbal naar Tienen" KYANO (8) EN MAMA SONJA PLEITEN BIJ SPORTRAAD THUISSTAD VANESSA DEKEYZER

05 maart 2018

02u38 0 Leuven Kyano Dewit (8) heeft ondanks zijn beperking een sport gevonden waarmee hij zich helemaal kan uitleven: rolstoelbasketbal. Een sport die hij beoefent bij de Juniors Bears on Wheels in Leuven, terwijl hij zelf in Tienen woont. "Hopelijk kunnen we de sport ook naar Tienen halen", zegt mama Sonja

Kyano lijdt aan de drievoudige beperking 'DAMP': een combinatie van DCD (een ontwikkelingsstoornis van de bewegingscoördinatie), een motorische beperking en ADHD. In de zoektocht naar een sport voor hem, ging mama Sonja Asselberghs grasduinen in het aanbod van de G-Sport. "In Tienen en omgeving vind je nu al een heel mooi aanbod van sporten voor kinderen en jongeren met een beperking", vertelt ze. "Maar G-zwemmen of G-voetbal zijn voor Kyano helaas geen optie. Zijn lichaam wordt steeds vermoeider, en dus zit hij ook steeds vaker in zijn rolstoel. We moesten dus een sport vinden die hij in zijn rolstoel kan beoefenen."





En zo kwam Sonja uit bij de Junior Bears on Wheels van basketbalclub Leuven Bears. "Wij zijn eigenlijk één van de weinige clubs in het land die rolstoelbasketbal aanbieden voor kinderen onder 14 jaar", zegt coach Heidi Vandenwijngaerden (38). "Dat betekent helaas ook dat kinderen die competitie willen spelen, beperkt zijn wat het aantal tegenstanders betreft. We moeten vaak uitwijken naar Nederland, waar de Junior League van het rolstoelbasketbal meer leeft."





Coach Heidi ziet wel enkele redenen voor het beperkte aantal jeugdafdelingen voor rolstoelbasketballers in eigen land. "Veel ouders zijn bang om hun kind mee te laten doen", legt ze uit. "Vaak zijn zij overbeschermd. Die kinderen geraken dus moeilijk bij de clubs. Voorts is er natuurlijk ook de hoge kostprijs van een sportrolstoel - je zit al snel in de prijsklasse van 3.000 euro. Onze club organiseert dan ook heel wat activiteiten om geld in te zamelen, zodat we zoveel mogelijk rolstoelen kunnen aankopen voor onze leden."





Financiële steun

Ook Sonja moest op zoek naar centjes voor de aankoop van een rolstoel voor Kyano. Vzw Joséphine, die het gezin eerder ook al financieel steunde, besloot om die kost op zich te nemen. De maten werden intussen al opgemeten. "Onze vzw staat ouders, naaste familieleden en kinderen die getroffen zijn door een zware en lang aanslepende ziekte of aandoening, financieel, moreel en maatschappelijk bij", zegt Sabine Coppens. "Het verhaal van Kyano heeft ons diep geraakt, en we zijn dan ook bijzonder blij dat we ook nu weer ons steentje kunnen bijdragen aan zijn geluk."





Voorlopig moet Kyano wel nog even wachten op een Tiense rolstoelbasketbalclub. Maar er was wel goed nieuws: zijn club mocht zich voorstellen aan de Tiense sportraad, waarna Basket Tienen Kyano en zijn Leuvense ploeg alvast uit voor een demo.