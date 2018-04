"Groot verlies voor ons en voor de stad" OVERLIJDEN ALFRED VANSINA (91) GAAT ALS SCHOK DOOR LEUVEN BART MERTENS

05 april 2018

02u26 0 Leuven Hoewel de gezondheid van ereburgemeester Alfred Vansina (91) al een tijdje te wensen overliet, is zijn overlijden toch een schok voor Leuven. Vansina overleed dinsdagmiddag in het ziekenhuis waar hij al een week verbleef.

Alfred Vansina is niet meer. De man die Leuven met succes door de fusie leidde in de jaren '70 van vorige eeuw en het verkeer van de Grote Markt verbande, overleed dinsdagmiddag in het ziekenhuis. De voorbije jaren was zijn gezondheid achteruit gegaan maar toch komt zijn dood enigzins als een verrassing. Vansina verbleef al een week in het ziekenhuis en moest daardoor de afscheidsplechtigheid van voormalig stadssecretaris Oscar Guffens missen. Zijn echtgenote Yvonne Groetaers woonde die wel bij en kon niet vermoeden dat ze niet veel later zelf geconfronteerd zou worden met het zwaarste verlies uit haar leven.





"Het afscheid is hard, maar het is mooi dat mijn moeder nog de kans kreeg om hem in leven te zien", vertelt zoon en huidig schepen Dirk Vansina (CD&V). "Hij was een fantastische vader", laat Johan Vansina, zoon en mede-programmator van het originele Marktrock-festival, dan weer optekenen. Toch beheerste politiek het leven van Alfred Vansina.





Provinciedomein

"Mijn vader had een sterk engagement. In elke zak had hij wel een bierkaartje met een vraag van iemand die hem had aangesproken. De mensen kwamen zelfs thuis aanbellen", zegt Dirk Vansina. "Het provinciedomein in Kessel-Lo vond hij zelf één van zijn mooiste realisaties. Een ander belangrijk moment vond hij het bezoek van Paus Johannes Paulus II aan Leuven in 1985."





Verslaafd aan wandelen

Fred Vansina focuste zich de laatste jaren op zijn familie, die ondertussen negen kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen telt. Ook wandelen werd een passie. Bij Wandelclub Sporting Pakenhof vond hij naar eigen zeggen zijn beste vrienden. Ook in het wandelen maakte Vansina zijn motto 'alles wat je doet, moet je goed doen' waar. Zo bereikte hij zijn doel om de omtrek van de aarde af te stappen.





"In het begin wandelde ik alleen en dik tegen mijn goesting. Nu ben ik verslaafd aan wandelen en gaat zelfs mijn huisdokter mee. Ik heb de professor die zo streng voor me was na mijn hartinfarct een brief geschreven om hem te bedanken. Zonder die man was er misschien al lang geen sprake meer van me", aldus Alfred Vansina in een interview uit 2013.





'Zijn' abdij

Misschien is zijn nauwe band met Vlierbeek nog het mooiste voorbeeld van zijn levensfilosofie want bij de bouw van de Vlierbeekschool spitte hij eigenhandig mee de funderingen uit en stond hij persoonlijk borg voor de lening. Ook het Restauratiefonds voor de abdij was een initiatief van de man die in zijn persoonlijke notities de veelzeggende woorden 'Ik ben een Vlierbekenaar' liet optekenen. Het is dan ook geen toeval dat de Leuvenaars hun ereburgemeester uitgeleide zullen geven in 'zijn' Abdijkerk in Vlierbeek.