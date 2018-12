“Goede zaak voor Leuven” Leuvenaar Lorin Parys schopt het tot ondervoorzitter van N-VA Bart Mertens

09 december 2018

00u33 3 Leuven Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) is zaterdag verkozen tot ondervoorzitter van N-VA. De Leuvenaar volgt Sander Loones op die enkele weken geleden de eed aflegde als minister van Defensie en Ambtenarenzaken. “Mijn verkiezing tot ondervoorzitter van de partij kan Leuven enkel ten goede komen”, aldus Lorin Parys in een eerste reactie.

Het zijn drukke tijden voor N-VA met de politieke crisis over het migratiepact maar toch vond de partijraad zaterdag nog tijd om een nieuwe ondervoorzitter aan te duiden. Dat moest gebeuren nadat Sander Loones minister van Defensie en Ambtenarenzaken werd in opvolging van Steven Vandeput die zich volledig wil concentreren op zijn nieuwe job als burgemeester van Hasselt. Het was uiteindelijk Vlaams parlementslid Lorin Parys die werd aangeduid als nieuwe eerste ondervoorzitter. De tweede ondervoorzitter is Brussels parlementslid Cieltje Van Achter maar die beslissing werd enkele maanden geleden al genomen.

Sjerp

Voor Leuvenaar Lorin Parys (42) is het ondervoorzitterschap van N-VA een mooie stap in zijn politieke carrière. Parys ging in oktober nog de strijd aan voor de burgemeestersjerp in Leuven maar moest ondanks een mooie score van 7.217 voorkeurstemmen en vooruitgang voor N-VA de sjerp laten aan Mohamed Ridouani (sp.a) die een coalitie sloot met CD&V en Groen. Parys is ook al sinds 2014 actief als Vlaams parlementslid. In dat parlement is hij voorzitter is van de commissies Wonen, Armoedebestrijding en Gelijke Kansen. Lorin Parys is als pleegouder eveneens erg begaan met pleegzorg.

Als ondervoorzitter kan ik meer gewicht in de schaal leggen voor Leuven Lorin Parys, kersvers ondervoorzitter van N-VA

Parys zelf is blij dat hij ondervoorzitter is geworden van N-VA en mocht er al meteen invliegen met al de heise rond het migratiepact. Hij beseft dat er hem drukke tijden te wachten staan maar ziet kansen voor Leuven. “Ik heb me als Vlaams parlementslid ook altijd ingezet voor mijn thuisstad en ik zal dat blijven doen”, aldus Lorin Parys. “Maar als ondervoorzitter van N-VA kan ik nog meer gewicht in de schaal leggen voor Leuvense projecten die nationale steun nodig hebben. Het worden inderdaad drukke tijden maar daar ben ik niet bang van. Het kan ook niet de bedoeling zijn om mijn thuisstad Leuven nu te gaan verwaarlozen. Integendeel. In de gemeenteraad zal ik trouwens fractieleider worden met Zeger Debyser als mijn rechterhand. Zeger heeft de voorbije jaren al veel ervaring opgedaan als fractieleider in de Leuvense gemeenteraad. We zullen dus een sterke tandem vormen in de oppositie.”

Lorin Parys geeft ook aan dat het belangrijk is dat Leuven voldoende politici heeft die actief zijn op Vlaams of nationaal niveau. In die zin is zijn ondervoorzitterschap bij N-VA niet onbelangrijk. “Het is jammer dat sommige andere partijen hun kopstukken niet toelaten om het regionale politieke niveau te combineren met het Vlaamse of het federale. Zo leg je uiteindelijk toch minder gewicht in de schaal voor je stad”, klinkt het. Overigens is burgemeester Louis Tobback (sp.a) het daar mee eens. “Bij sp.a mag je niet cumuleren. Ik blijf erbij dat het een dwaasheid is”, liet hij zopas optekenen bij zijn eedaflegging als provincieraadslid. Het gevolg van dat cumulverbod is onder meer dat Leuvens kopstuk Mohamed Ridouani –toch een lichtpunt in de resultaten van sp.a op 14 oktober- enkel en alleen burgemeester van Leuven zal worden en niet zal zetelen in het Vlaams of federaal parlement.