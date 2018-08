"God is 'ne Stella'" op Leive Vloms 04 augustus 2018

Ambiance in het kwadraat op de Oude Markt gisteren voor de tweede editie van Leive Vloms. De zogenaamde langste toog liep vlot vol voor optredens van Sam Gooris, Sergio en Willy Sommers. "Topeditie", zegt Jan Heremans. "Ik ben er zeker van dat we meer geld hebben opgehaald voor het onderzoek naar MS in vergelijking met de eerste editie. Het is nog even wachten op de definitieve opbrengst. In naam van alle mensen die getroffen zijn door MS wil ik iedereen enorm bedanken", aldus de man die zelf de diagnose MS kreeg van de artsen. Voor Willy Sommers was het gisterenavond overigens een bijzonder optreden. Niet alleen stond voor de allereerste keer op het podium op de Oude Markt, maar hij werd meteen ook verrast door Wendy Van Wanten. Zij bracht Willy een taart om zijn 66ste verjaardag te vieren. Presentator Krikke Durinckx zag dat het goed was op de tweede editie van Leive Vloms: "Vanavond leek het heel even alsof God een Stella was!" (BMK)