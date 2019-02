‘Gele gordel’ voor Theo Francken (N-VA) op Isle Heylen Challenge Lotte Petré en Yort Berckmans laureaten 2018 Bart Mertens

27 februari 2019

11u15 0 Leuven De Ilse Heylen Challenge gaat naar Lotte Petré en Yort Berckmans. De Lubbeekse burgemeester Theo Francken mocht de prijzen overhandigen in Judocentrum Leuven.

Judocentrum Leuven in de Leuvense Sportoase kreeg zopas bezoek van Theo Francken (N-VA) voor de prijsuitreiking van de Ilse Heylen Challenge 2018. Laureaten waren Lotte Petré en Yort Berckmans. “Deze Challenge werd in 2018 in het leven geroepen door het bestuur van Judocentrum Leuven in samenwerking met de Ilse Heylen Judo Academy. Doel is de jeugd van de ongeveer 200 leden tellende Leuvense judoclub te stimuleren om meer aan competitie te gaan doen. Na een eerste analyse blijkt dat deze Challenge inderdaad het gewenste effect heeft en er werd dan ook besloten om een editie 2019 te organiseren”, aldus Ilse Heylen. Ook Theo Francken had veel lof voor het initiatief. “De tijd en al het harde werk dat Ilse Heylen na haar carrière als judoka in de jeugd investeert, werpt vruchten af. Haar Ilse Heylen Judo Academy toont aan dat er toekomst zit in de jeugd”, besluit Theo Francken. Meer info: www.jcl.be en www.ilseheylen.be