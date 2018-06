"Geen wildgroei van projecten voor vermogend cliënteel" 08 juni 2018

Oppositiepartij Groen laat opmerken dat er in Leuven geen wildgroei mag ontstaan van bouwprojecten die zich exclusief richten op een meer vermogend cliënteel. Kandidaat-burgemeester David Dessers doet die uitspraak naar aanleiding van de geweigerde vergunning voor de bouw van assistentiewoningen op het domein van de Clarissen in Kessel-Lo. "Groen is blij dat het stadsbestuur gehoor heeft gegeven aan de vele bezwaren. De stedenbouwkundig ambtenaar verwijst onder meer naar de mogelijke mobiliteitseffecten van het project. De markt van assistentiewoningen is erg populair bij een aantal bouwpromotoren en dat leidt niet tot de beste oplossingen voor het publiek belang dienen. De geweigerde vergunning voor dit project kan een belangrijk ankerpunt worden in onze stad. Wij willen geen wildgroei op maat van promotoren die zich exclusief op een meer vermogend cliënteel richten maar projecten met een goede sociale mix." Volgens buurtbewoner en kandidaat voor Groen Toon Martens is het domein van de Clarissen overigens heel geschikt om een woonproject voor verschillende generaties te realiseren, in combinatie met stadslandbouw. "Zo'n invulling werkt verbindend voor de buurt en geeft kinderen de kans om te leren over de natuur en de landbouw." (BMK)