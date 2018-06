"Geblesseerd, maar toch ga ik ervoor" CAFÉBAAS 'T WERREK LOOPT MARATHON VOOR KOM OP TEGEN KANKER BART MERTENS

29 juni 2018

02u30 0 Leuven Arne Mortelmans gaat zaterdag een marathon lopen voor Kom Op Tegen Kanker. De uitbater van café 't Werrek in Wijgmaal begon pas begin april te trainen en hoopt dat hij de 42 kilometer zal halen. "Ik ben ook nog eens geblesseerd geraakt, maar ik blijf erin geloven."

Arne Mortelmans (49) zit niet om een stunt verlegen. In het verleden zette hij Wijgmaal al meermaals op de kaart door enkele televisieprogramma's naar de Leuvense deelgemeente te halen, maar deze keer draait de stunt volledig rond hemzelf. De cafébaas van 't Werrek droomt er al jaren van om een marathon te lopen en die droom moet zaterdag werkelijkheid worden.





Of dat zal lukken, is nog maar de vraag, want Arne begon pas begin april te trainen. "Ik besloot een marathon te lopen toen een vriend van mij te horen kreeg dat hij kanker had. Toen heb ik besloten geld in te zamelen voor het onderzoek naar die vreselijke ziekte. Omdat ik richting de 50 ga, dacht ik aan een marathon. Het is een zot idee, maar het is altijd mijn droom geweest dat eens te doen. Begin april ben ik beginnen trainen en ondertussen loop ik vlot 25 kilometer. We zullen zien of ik ook 42 kilometer kan volhouden", legt Mortelmans uit.





Koppig

De bekende horecabaas vertrekt nu zaterdag aan zijn café en loopt vervolgens een parcours in de regio. Hij passeert onder andere aan rusthuis Wijgmaalbroek in Wijgmaal en trekt vervolgens richting Werchter, waar hij passeert aan café 't Deurp van Danny Fabry Junior. Daarna loopt hij terug naar Wijgmaal om de 42 kilometer vol te maken. "Ik hoop dat ik het haal, maar eerlijk gezegd vrees ik ervoor", geeft Arne toe. "Tijdens het trainen, ben ik geblesseerd geraakt en dat is uiteraard geen goed nieuws. Toch zet ik koppig door en ga ik zaterdag van start. Het onderzoek naar kanker is te belangrijk om nu de handdoek in de ring te werpen door een blessure."





Bloedheet

"Ik hoop dat veel vrienden me komen toejuichen, zodat ik er de moed kan in houden. Enkele vrienden hebben me ook beloofd een stukje mee te lopen of te fietsen. Dat zal me deugd doen, want mijn blessure is niet mijn enige probleem. Het wordt bloedheet zaterdag en dat is geen ideaal weer om een marathon te lopen. Toch gooi ik mezelf voor de volle honderd procent in de strijd."





Wie Mortelmans en het onderzoek naar kanker wil steunen, kan dat doen op rekeningnummer BE03 4866 6666 6684 met vermelding 110186357 Gift. Na de marathon is er ook nog een barbecue aan café 't Werrek vanaf 17.30 uur.