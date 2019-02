“Fietsspiraal in voorjaar gebruiksklaar” Mobiliteitsschepen David Dessers (Groen) zet druk op NMBS Kim Aerts

10 februari 2019

14u27 0 Leuven De NMBS zit in de laatste rechte lijn in de onderhandelingen met een aannemer om de finale werken aan de fietsspiraal in Leuven uit te voeren. Mobiliteitsschepen David Dessers (Groen) maakt zich sterk dat de verbindingsweg tussen Kessel-Lo en de binnenstad “dit voorjaar” in gebruik kan worden genomen.

Het voltooien van de werken aan de fietsspiraal heeft lange tijd in een sukkelstraatje gezeten. Oorspronkelijk was de ingebruikname van de fietsspiraal bedoeld voor januari 2018 maar de deadline schoof telkens op. Eerst door een constructiefout in Polen, daarna door het faillissement van een aannemer afgelopen zomer. Toen werd voor de ingebruikname nog gemikt op eind september vorig jaar maar ook dat bleek geen haalbare kaart. De NMBS is al maanden op zoek naar een geschikte aannemer om de laatste aanpassingen te doen. “De laatste gesprekken lopen, maar een exacte timing hebben we nog niet”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. Al laat hij wel weten dat het zo spoedig mogelijk zal gebeuren. ”Ik kan met een gerust hart zeggen dat in het voorjaar de fietsspiraal in gebruik kan worden genomen”, voert David Dessers (Groen), schepen van Mobiliteit, de druk op. “Het is een relatief klein werk dat nog moet gebeuren maar dat is de verantwoordelijkheid van de NMBS. Die hebben mij laten verstaan dat ze bijna rond zijn met een aannemer. Zij hebben ook hun verplichtingen dus het gaat wel een keer moeten gebeuren. Waarom het precies zo lang geduurd heeft, daar kan ik niet op antwoorden. Het is een onverkwikkelijke affaire geweest die heel lang heeft aangesleept.”

Procedures

Concreet gaat het om de fietsbrug over de sporen waar nog een tussenstuk moet worden geplaatst dat uitgeeft op het hellend vlak aan het oude seinhuis. Daarnaast moet het publiek sanitair nog afgewerkt worden. “Twee zaken die gingen gebeuren door een aannemer uit Zonhoven maar die is afgelopen zomer failliet verklaard. Omdat we gebonden zijn aan bepaalde procedures bij de aanstelling van een aannemer duurt het allemaal wat langer”, aldus Crols. Het project loopt ondertussen anderhalf jaar vertraging op. Het tweede deel van de fietsspiraal werd eind mei geleverd en gemonteerd maar dat was het dan ook.

De stad Leuven heeft 1,9 miljoen euro in het project gepompt. De fietsspiraal zelf kost 1,4 miljoen euro. De andere 500.000 euro dienen voor de aanpassingswerken aan het aanpalende seinhuis, waar de spiraal deels tegen werd gebouwd.De doorsteek moet voor een vlotte fiets- en voetgangersverbinding zorgen tussen de Martelarenlaan in Kessel-Lo en het stadscentrum. Met een gemiddelde helling van 4 procent, een lengte van 145 meter en breedte van 3,5 meter overwint ze een hoogteverschil van bijna 6 meter. Door de zachte hellingsgraad zullen niet enkel (bak)fietsen vlot naar boven kunnen maar ook mensen met een rolstoel. De spiraal zal ook van een anti-sliplaag voorzien zijn.