"Fietsers belonen, niet straffen" JAN BIJNENS STELT VOOR OM BEWONERSKAART GEDEELTELIJK TERUG TE BETALEN BART MERTENS

02u23 1 Leuven Leuvenaar Jan Bijnens ruilde zopas zijn tweede wagen in voor de fiets. Een goede zaak voor het milieu en de Leuvense klimaatambities maar op het stadskantoor kreeg de man een koude douche. "Ik had verwacht dat ik een deel van de geïnvesteerde 300 euro voor de bewonerskaart terug zou krijgen maar daar was geen sprake van. Ik vind dat je mensen die bewust voor de fiets kiezen moet belonen en niet moet straffen", klinkt het.

In Leuven kunnen bewoners die niet over een garage beschikken een bewonerskaart aanvragen. Met die parkeerkaart kan je gratis zonder parkeerschijf of parkeergeld parkeren in bepaalde zones van de stad, zo staat te lezen op de website van de stad Leuven. Gratis bestaat natuurlijk niet want voor de eerste bewonerskaart betaalt de Leuvenaar een bedrag van 20 euro voor drie maanden of 60 euro voor een jaar. De mogelijkheid bestaat om een tweede bewonerskaart aan te vragen maar daarvoor moet je al behoorlijk diep in je geldbuidel tasten. Voor drie maanden tel je 90 euro neer en voor een jaar loopt het verschuldigde bedrag aan de stad Leuven op tot 300 euro.





Niets kunnen recupereren

Leuvenaar Jan Bijnens is één van de mensen die investeerde in twee bewonerskaarten maar besloot om zijn tweede wagen in te ruilen voor de fiets. Hij hoopte om een deel van geïnvesteerde geld in de tweede bewonerskaart te kunnen recupereren maar het reglement wou niet bepaald meewerken wat dat betreft. "Vroeger hadden we twee wagens nodig maar dat is niet langer het geval", zegt Bijnens, die bij De Lijn werkt. "Omwille van het milieu besloot ik om de tweede wagen van de hand te doen. Ik stuurde mijn nummerplaat in en ging bij de stad Leuven mijn tweede bewonerskaart inleveren. Groot was mijn verbazing toen bleek dat ik helemaal niets van de betaalde 300 euro kon recupereren. Nochtans leverde ik die kaart vroegtijdig in. De vriendelijke dame aan de balie kon echter niets voor mij doen want reglement is reglement."





Schepen Dirk Robbeets (sp.a) bevestigt dat het momenteel onmogelijk is om een deel van je geld te recupereren. "De retributie is conform het retributiereglement voor een heel jaar verschuldigd, ook al levert men de kaart eerder in", klinkt het.





Tegenstrijdig

"De stad Leuven heeft de ambitie om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn en dat is een goede zaak", aldus Jan. "Het lijkt mij dan ook logisch dat je alles op alles zet om mensen aan te zetten om die switch te maken. De huidige maatregel draagt niet bij tot die doelstelling. Mensen die hun wagen inruilen voor een milieuvriendelijk alternatief worden niet beloond, maar net gestraft door het huidige reglement. Ter vergelijking: ik heb mijn nummerplaat ingestuurd bij de bevoegde diensten en ze lieten me weten dat ik nog 125 euro terugkrijg van de autobelasting. Waarom zou een gelijkaardig systeem niet kunnen in Leuven voor mensen die hun bewonerskaart(en) vroegtijdig inleveren?"





Schepen van Milieu Mohamed Ridouani (sp.a) zegt niet per definitie neen tegen het voorstel van burger Jan Bijnens.





"Elk idee is welkom en in dit geval zeg ik niet bij voorbaat neen. Jan Bijnens is welkom op mijn kantoor om het idee te bespreken. We nemen al veel maatregelen om mensen aan te zetten om te kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer als alternatief voor de wagen maar dit doen we inderdaad nog niet. We moeten bekijken of het anders kan in de toekomst."