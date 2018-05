"Extra woonproject is hier niet nodig" BUURT EN SCOUTS ONTEVREDEN MET VERKAVELINGSAANVRAAG SAVIO-SITE ANDREAS DE PRYCKER

01 juni 2018

02u26 0 Leuven De scouts Sint-Maarten uit Wilsele-Dorp hebben samen met de werkgroep 'Ruimte' van het dorpscomité 3012 WD een bezwaarschrift ingediend tegen een verkavelingsaanvraag op de Savio-site. Eigenaar vzw 'Parochiale werken van het gewest Leuven' heeft - ondanks uitdrukkelijke interesse van het stadsbestuur - besloten het terrein te verkopen aan een andere kandidaat.

"De vzw 'Parochiale werken van het gewest Leuven' heeft laten weten dat ze het perceel van de Savio-site zouden verkopen. Ik heb toen namens de stad Leuven laten weten dat wij geïnteresseerd waren in het terrein", vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V).





"De prijs die door de vzw werd opgemaakt, was een correcte volgens de stad. Wij zouden het terrein dan ook aankopen. Daar waren ook de nodige kredieten voor vrijgemaakt, maar intussen heeft de vzw het verkocht aan een derde partij die verkavelingswerken genegen is", aldus Devlies.





Lijnrecht tegenin

Ook de scouts Sint-Maarten en de buurtbewoners van de Savio-site zijn niet gediend met deze ontwikkeling. "Het is zeer de vraag of de erg dichte woonomgeving nabij het centrum van Wilsele-dorp een extra woonproject nodig heeft, zeker met de renovatie van sociale wijk Schorenshof in het achterhoofd. Gezien de trend van jonge gezinnen die vluchten uit de binnenstad naar de randgemeenten, is het wenselijk om grote woonoppervlakken in Wilsele om te vormen tot betaalbare woningen op maat. De geplande verkaveling gaat hier lijnrecht tegenin", meent Quinten Wouters van scouts Sint-Maarten. "De bijkomende nieuwbouw brengt nog eens extra auto's met zich mee, terwijl er op zondagen toch al gauw zo'n 200 mensen naar de scouts komen. Woningen bouwen pal naast een scoutslokaal, is geen goede beslissing aangezien onze evenementen wel eens voor 'lawaai' kunnen zorgen. Historisch gezien is de Savio-site, samen met de lokalen en de groene ruimte van de scoutslokalen, steeds voor sociale doeleinden gebruikt geweest. En aangezien het terrein in handen is van de vzw 'Parochiale werken van het gewest Leuven' en hun voorzitter en deken Dirk De Gendt heeft gezegd dat zij een sociaal verbindende rol moeten spelen, lijkt het ons logisch dat dit ook zo blijft", meent Wouters. Zij dienden vrijdag een bezwaarschrift in en verzamelden in twee dagen tijd zo'n 180 handtekeningen.





Gemeenschapsfunctie

Devlies hoopt dat de stad Leuven de terreinen alsnog kan kopen. "Wij zijn erg geïnteresseerd in de aankoop aangezien de Savio-site ideaal zou zijn als toekomstige gemeenschapsfunctie. Ik heb woensdag nog met deken Dirk De Gendt gebeld over de kwestie. Hij heeft mij alleszins beloofd dat hij het verder ging bekijken. En het college moet sowieso nog beslissen over de verkavelingsaanvraag", stelt Devlies.