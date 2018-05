'Escape room gezondheidszorg' op Sancta Maria 25 mei 2018

Alle studenten van het zesde jaar namen onlangs deel aan het initiatief 'escaperoom gezondheidszorg'.





Onder hen ook de leerlingen van 6 GWW (gezondheids- en welzijnswetenschappen). De interactieve sessie duurde een lesuur. Het initiatief gaat uit van de Vlaamse Overheid en is volledig gratis. "Als grootste en kwalitatief zeer sterke school op het vlak van personenzorg zijn we fier dat we voor dit project geselecteerd werden", vertellen leerkracht Michiel Crijns en algemeen directeur Willy Lemmens (ADPW)