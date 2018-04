"Er zitten illegalen in gebouwen Appeltans" 27 april 2018

02u28 0 Leuven De brand in de Monnikenstraat in Leuven heeft een soort van sneeuwbaleffect aan reacties veroorzaakt. Een mama van een kotstudente komt met het volgende, onthutsende, verhaal naar buiten.

"Mijn dochter verblijft hier al voor het vierde jaar in een kamer van Appeltans in de Monnikenstraat. De eerste twee jaar waren nog te doen. Het derde jaar werd mijn dochter echter naar een goedkopere kamer verplaatst wegens werkzaamheden. Ik heb nochtans dezelfde prijs moeten betalen en het huurcontract werd niet aangepast", vertelt de ongeruste moeder die liever anoniem wenst te blijven. Dit jaar begonnen de problemen pas echt. "Illegalen verbleven - en verblijven nog steeds - in het gebouw, vuile gangen en keuken, hopen vuilnis en muizen in de keuken, een voordeur niet niet dichtkan, verschillende opengebroken brievenbussen die niet hersteld worden, nachtlawaai, onbekende mensen die in de zetel in de keuken logeren, verschillende matrassen die zich bevinden in 'lege' kamers, enzovoort", zo somt de mama op. "Ik stuurde alle klachten op naar Appeltans en zei dat ik de huur niet meer betaal tot hij actie onderneemt. Zijn reactie daarop was: 'De kamer is dan vrij vanaf 1 mei ?'. Pure maffia", klinkt het bij de misnoegde moeder. (ADPW)





