"Er wacht Bart een warm onthaal!" SKATECLUB RSC HEVERLEE EUFORISCH NA ZILVEREN MEDAILLE SWINGS BART MERTENS

26 februari 2018

02u42 0 Leuven De zilveren medaille van Bart Swings in Zuid-Korea heeft de handen tot in Heverlee in de lucht gekregen. Logisch ook, want hij verdiende zijn sporen in de lokale skateclub. En daar mag hij bij zijn terugkeer een warm onthaal verwachten. "We zakken af naar Antwerpen om onze held gepast te ontvangen!", belooft Philippe Persoons, voorzitter van RSC Heverlee.

Fierheid in het kwadraat. Die omschrijving past wellicht het best bij het gevoel dat heel wat Belgen hadden toen schaatser Bart Swings (27) afgelopen zaterdag de zilveren medaille pakte in de finale van de massastart. Meteen goed voor de eerste Belgische medaille op de Winterspelen in twintig jaar. Swings kreeg prompt de eer om de nationale driekleur te mogen dragen tijdens de slotceremonie van de Winterspelen. Maar voor Swings primeert het sportieve altijd. Van een feestje om zijn zilveren medaille te vieren, was in Zuid-Korea amper sprake. "Ik heb nog een glas champagne gedronken met de Belgische delegatie en daarna met mijn vriendin gebeld", klinkt het. "En uiteraard heb ik de beelden van de race nog enkele keren bekeken. Ik ben nog altijd heel trots."





En wat dat laatste betreft, is hij natuurlijk niet de enige. Zo zijn de ouders van Swings, die erbij waren in Zuid-Korea, ook apetrots. "Bart heeft hier zo hard voor gewerkt", vertelt mama Anna. "Het enige wat ik tijdens de race dacht, was 'Bart, blijf recht!'. En het is gelukt!" Waarna papa Herman haar bijtreedt: "Bart heeft veel tijd gestoken in de voorbereiding van de Winterspelen. Dat het twintig jaar geleden is dat ons land nog eens een medaille won en dat Bart de strafste prestatie voor ons land leverde sinds 1948, maakt het alleen nog mooier."





Extra aandacht

Ook bij skateclub RSC Heverlee werd de race van Bart Swings met argusogen gevolgd. Hij is al sinds zijn 9de lid van de club, ijsschaatsen kwam er pas in 2012 - omdat Bart koste wat kost een Olympische medaille wilde winnen. Maar hij bleef lid van RSC Heverlee en rijdt ook nog altijd wedstrijden voor de club. "Bart heeft een geweldige race geschaatst", reageert voorzitter Philippe Persoons. "Tactisch perfect. Dat was niet evident - hij was ook de enige Belg in de finale. We zijn zo blij voor hem. Hopelijk kan zijn zilveren medaille onze club een beetje extra aandacht bezorgen. Bart is al sinds zijn jonge jaren lid van RSC Heverlee. In het begin wees niets erop dat we een toekomstige medaillewinnaar in huis hadden, maar door de jaren heen wist Bart zich wel te onderscheiden met hard werk en doorzettingsvermogen. Je moet er toch ook rekening mee houden dat hij pas sinds 2012 op het ijs staat. Een bijzonder straffe prestatie, dus. Uiteraard gaan we onze clubheld vandaag op een gepaste manier verwelkomen wanneer hij in Antwerpen landt. En we hopen dat hij op 4 maart op onze clubdag aanwezig kan zijn."





Zelf kijkt Bart ook al uit naar de warme ontvangst. "Ik ben benieuwd naar wat er mij allemaal te wachten staat", klinkt het. "Het zal vooral deugd doen om mijn familie en vrienden terug te zien na een lange maand in Zuid-Korea."