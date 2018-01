"Er is wel een plan, maar geen geld" DANNY JUSTENS (HO.RE.CA LEUVEN) DRINGT AAN OP BUDGET VOOR HORECABELEID BART MERTENS

20 januari 2018

02u27 0 Leuven Danny Justens van Ho.Re.Ca Leuven heeft in zijn nieuwjaarsspeech laten verstaan dat hij extra financiële middelen verwacht voor het horecabeleidsplan dat vorig jaar werd opgesteld. Momenteel heeft de stad Leuven een horecacoach en een horecabeleidsplan maar geen budget om dat plan uit te voeren. "Het wordt een uitdaging voor schepen Vanderheiden (CD&V) om het nodige budget los te weken."

Zoals bij elke jaarwisseling organiseerde Ho.Re.Ca Leuven een nieuwjaarsreceptie in Salons Georges op het Hogeschoolplein in Leuven. Opmerkelijk was de vraag van voorzitter Justens om budget vrij te maken voor de uitvoering van het horecabeleidsplan. "Horecacoach Evert Thys heeft zich in 2017 ontpopt tot een gedegen bruggenbouwer tussen de sector en het stadsbestuur", klonk het. "Onder zijn impuls is de positieve trend versterkt in de wisselwerking. In de loop van 2017 werd het horecabeleidsplan uitgerold en na meerdere vergaderingen zijn we op het punt aanbeland waarbij het plan effectief kan omgezet worden in veranderingen op het terrein. Dat laatste vereist evenwel bijkomende middelen en ik hoop ten stelligste dat die er in de loop van het jaar komen. Het heeft geen zin om een vrij duur horecabeleidsplan te bestellen als daar nadien niets mee gedaan wordt. Het wordt een uitdaging voor schepen van Middenstand Erik Vanderheiden (CD&V) om in het laatste jaar van deze legislatuur het nodige budget los te weken. Hij moet ervoor zorgen dat het horecabeleidsplan niet verticaal geklasseerd wordt in het archief."





Stille dood

Momenteel is de situatie als volgt: er is een horecacoach en een horecabeleidsplan maar er is geen budget voorzien om dat plan effectief uit te voeren. Daardoor bestaat de kans dat de uitvoering voor een jaartje in de koelkast verdwijnt en dat is natuurlijk een stevige tegenvaller voor de Leuvense horeca. Schepen Erik Vanderheiden heeft naar eigen zeggen niet de intentie om het plan een stille dood te laten sterven. "Maar het klopt wel dat er geen budget is voorzien", zegt schepen Vanderheiden.





Niet evident

"Dat komt omdat er aan het begin van de legislatuur nog geen sprake was van een horecacoach en een horecabeleidsplan. Helaas liggen de investeringen vast voor zes jaar en ik moet nu dus een manier vinden om alsnog geld vrij te maken. Ik ga mijn uiterste best doen om vooruitgang te boeken in het dossier. Ik ben ervan overtuigd dat er minstens al enkele zaken gelanceerd kunnen worden maar het zal niet evident zijn om het hele plan al uit te rollen. Als het niet lukt dan zit mijn opvolger in de volgende legislatuur vanaf 2019 in de spreekwoordelijke zetel want alle voorbereidingen zijn gedaan."





In afwachting daarvan kreeg Justens al een antwoord van burgemeester Louis Tobback (sp.a) op zijn vraag om de uren voor de leveranciers van de handelaars te verlengen tot 11.30 uur.





"In navolging van andere moderne steden in Europa is Leuven gedeeltelijk autovrij geworden en dat is een goede zaak voor de handel. Het is echter niet aan de stad om met een oplossing te komen voor de leveranciers. De stad is er niet voor de leveranciers, de leveranciers zijn er voor de stad."