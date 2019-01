“Engagement vertalen in concrete acties” Heilig Drievuldigheidscollege vraagt motivatiebrief aan ‘spijbelende’ leerlingen Bart Mertens

17 januari 2019

20u00 0 Leuven Liefst 12.500 jongeren zakten donderdag voor de tweede keer naar Brussel af om dringende maatregelen te eisen van de regering voor het klimaat. Onder hen ook een delegatie van 50 leerlingen van het Heilig Drievuldigheidscollege in Leuven. Zij kregen van directeur Frank Baeyens toestemming om te ‘spijbelen’ voor de goede zaak op voorwaarde dat ze een motivatiebrief schreven over hun engagement.

Voor zo’n 12.500 jongeren was Brussel vandaag ‘the place to be’ want voor de tweede donderdag op rij gingen de Vlaamse scholieren betogen voor meer maatregelen voor het klimaat. Opvallend gegeven: in vergelijking met de vorige week verviervoudigde de opkomst en dat belooft voor de komende weken. Initiatiefneemster Anuna De Wever was uiteraard ook van de partij en liet duidelijk verstaan dat er ook nog de komende weken geprotesteerd zal worden in Brussel. “Dit signaal kan de regering niet meer negeren. We eisen een bindend plan met maatregelen om de opwarming van onze aarde te beperken tot onder 1,5 graad. En we blijven protesteren tot er een plan is om die ambitie te halen”, klonk het.

Zuivere bedoelingen

Het engagement dat de jongeren tonen voor een beter klimaat kan op veel begrip rekenen, al is er ook kritiek op de spijbelende leerlingen. Zo laat minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) weten dat er ook andere manieren zijn om je stem te laten horen. Haar eigen dochter ging bijvoorbeeld niet spijbelen en die keuze maakte ze volgens de minister helemaal zelf. Hoewel de minister geen voorstander is van spijbelen, zelfs al is het voor de goede zaak, krijgen de protesterende leerlingen opvallend veel steun van hun directies. In het Heilig Drievuldigheidscollege staat directeur Frank Baeyens bijvoorbeeld achter het engagement dat de leerlingen opnemen voor een beter klimaat. “We hebben na de eerste actie van vorige week gezocht naar een goede en verantwoordelijke manier om hier mee om te gaan”, aldus directeur Baeyens. “Je kan als school niet achter spijbelen staan, dat spreekt voor zich. Anderzijds merkten we dat de leerlingen die gingen protesteren zuivere bedoelingen hadden en dan moet je dat gegeven ook meenemen in je aanpak. Ik vind het mooi en lovenswaardig dat leerlingen een engagement aangaan maar we hebben wel een manier gezocht om dat ook naar concrete acties te kunnen vertalen.”

Concrete acties

De oplossing in het Heilig Drievuldigheidscollege werd gevonden in een motivatiebrief. Elke leerling die wou deelnemen aan de actie moest de directeur een motivatiebrief schrijven met daarin de redenen voor hun engagement. “De leerlingen moesten me in een brief laten weten waarom ze naar Brussel wilden gaan om te protesteren”, zegt directeur Frank Baeyens. “Die ‘engagementsverklaring’ moest verder gaan dan ‘er moet iets gebeuren voor het milieu’. Ik wilde van de leerlingen concrete voorstellen horen over maatregelen die de regering volgens hen zou moeten nemen. Verder wilde ik ook horen wat de leerlingen concreet zelf willen ondernemen in hun eigen leven en in onze schoolgemeenschap. Uiteindelijk kreeg ik 50 zeer sterke brieven. Vooraleer we toestemming gaven, hebben we de brieven gelezen. Ik verwacht dat de leerlingen zelf acties uitwerken, waarbij wij zullen steunen.”