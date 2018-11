‘Energie’ week lang centraal bij OCMW Leuven ADPW

05 november 2018

10u35 0 Leuven Van 19 tot 23 november staat OCMW Leuven in het teken van ‘energie’. De hele week zal het thema duidelijk zichtbaar zijn in het onthaal van Welzijnsbureau Vesalius. Het doel: mensen bewustmaken van de vele mogelijkheden die er zijn om energie te besparen, en dus hun energiefactuur te verminderen.

“OCMW-cliënten hebben vaak niet de middelen om grote, energiebesparende investeringen te doen. Maar ook met kleine inspanningen kan de energiefactuur al heel wat dalen”, aldus het OCMW.

Op maandag 19 november en dinsdag 20 november is ook De Ruimtevaart aanwezig. Dat is een organisatie waar mensen actief samenwerken aan een wereld zonder armoede en uitsluiting. Ze zijn er in het kader van hun Switch-campagne, waarmee ze mensen willen doen besparen op hun energiefactuur, door van energieleverancier te wisselen. Ze helpen dan ook met het uitvoeren van de V-test: een test waarmee je te weten kan komen welke energieleverancier voor jou het goedkoopste is. Daarbij geven ze ook handige tips om makkelijk energie te besparen.

Tot slot kan iedereen deelnemen aan de energiequiz in het Welzijnsbureau zelf. Deelnemers krijgen een kleine attentie en maken kans om een fiets te winnen.