"En zeggen dat Bart bijna een voetballer was" ZIJN EERSTE TRAINERS ZAGEN IN ZILVEREN SWINGS AL EEN GEBOREN TOPPER BART MERTENS

03 maart 2018

02u29 0 Leuven Bart Swings (27) schreef geschiedenis op de Olympische Winterspelen in Pyeonchang door de eerste medaille in twintig jaar te pakken voor ons land. De Leuvenaar vervulde de harten van de Belgen met trots, maar twee dames zijn met recht en rede extra fier op de inline skater en ijsschaatser. Annie (69) en Josette (73) Lambrechts - samen goed voor 183 titels in het rolschaatsen - waren de eerste trainers van zilveren Swings bij skateclub RSC Heverlee.

Jullie hebben de races van Bart ongetwijfeld op de voet gevolgd. Hoe beleefden jullie de finale die uiteindelijk een zilveren medaille op de massastart opleverde?

Josette: "Het is eenvoudig: ten huize Lambrechts wordt om de vier jaar gedurende veertien dagen zelfs het uur van het eten aangepast aan de Winterspelen. En dat geldt niet alleen voor mezelf, maar voor de hele familie. Mijn kleinzoon Thomas moest bijvoorbeeld met een kleine hoofdwonde naar het ziekenhuis en de artsen kregen het daar nogal te horen. Het moest een beetje vooruitgaan, want hij moest en zou op tijd terug bij oma zijn om de race van Bart Swings te zien."





Annie: "Volgens mij zat er zelfs een gouden medaille in voor Bart. Op een gegeven moment ging hij net iets te veel naar de buitenkant waardoor de uiteindelijke winnaar binnendoor kon passeren. Volgens mij was dat de reden waarom hij meteen na de race zo ontgoocheld was. Pas daarna kwam het besef dat hij toch zilver had veroverd op de Olympische Winterspelen. Je mag die prestatie zeker niet onderschatten. Hij mag trots zijn."





Gingen jullie de held van skateclub RSC Heverlee verwelkomen in het Centraal station in Antwerpen?

Josette: "Annie is er niet geraakt maar ik wel. Skateclub RSC Heverlee werd opgericht door mijn vader en Bart is al lid van de club sinds zijn zesde. Je moet weten dat Bart altijd een inline skater is geweest en nog altijd is. Pas in 2012 waagde hij zich ook op het ijs, net omdat hij koste wat het kost wou deelnemen aan de Winterspelen. Enfin, deelnemen... Hij wou en zou een medaille winnen en dat is hem nu ook gelukt. Uiteraard gingen we met een delegatie van de club naar Antwerpen om Bart als een held te verwelkomen. Ik heb hem een dikke kus gegeven. Die had hij wel verdiend."





Jullie kennen Bart al sinds zijn zesde en waren zijn eerste trainers. Wat maakt hem anders en beter?

Annie: "Bart was al van jongs af gedreven, stipt en consequent. Hoewel hij niet meteen de grote winnaar was in de jeugdreeksen, is Bart een geboren topper. Wat velen niet weten, is dat we hem bijna kwijt waren toen hij op twaalf jaar moest kiezen tussen inline skaten en voetbal. Ik slaagde erin om Bart te overtuigen van zijn talent. Toch was hij niet snel tevreden. Rond zijn zestiende werd hij vaak tweede of derde in races omdat hij klein en licht was in vergelijking met zijn concurrenten. Ik zei dan: 'Je haalt die achterstand wel in wanneer je achttien of negentien bent.' Zijn antwoord was dat van een topsporter: 'Moet ik nog zolang wachten?' Je wordt geen kampioen vanuit je luie zetel. Ik kan het weten want ik werd zelf 140 keer Belgisch kampioen, 22 keer Europees kampioen en 19 keer wereldkampioen in het rolschaatsen."





Josette: "Mijn palmares is iets bescheidener: één wereldtitel en één Europese titel. En dat EK heb ik cadeau gekregen van Annie... Maar goed, toen Bart bij RSC Heverlee kwam op jonge leeftijd, waren Annie en ik actief als trainer. Bart had het juiste karakter. Zijn wil om te winnen, was altijd aanwezig. Ik krijg nog altijd de kriebels als ik topsporters hoor zeggen dat ze al blij zijn met een plaats in de finale. Bart ging in Pyeonchang voor een medaille - liefst goud - en niet voor een olympisch diploma. Zo heb ik hem altijd gekend."





Bart ging vanaf 2012 ook het ijs op omdat inline skaten nog steeds geen olympische sport is. Als voormalig kampioenen betreuren jullie dat ongetwijfeld.

Annie: "Zo'n overstap naar het ijs is niet nieuw en steeds meer inline skaters doen het. Het BOIC vroeg mij destijds ook om mijn kans te wagen, net omdat rolschaatsen geen olympische discipline was. Ze hadden ervoor gezorgd dat ik in Wilrijk kon trainen, maar enkel tussen 23 uur en 1 uur 's nachts. Dat zijn geen uren hé... En al zeker niet als je naast topsport ook nog een gezin moet runnen en fulltime moet werken. Akkoord, het waren andere tijden, maar ik heb snel besloten om het ijs te verlaten. Ik was samen met Josette dominant in het rolschaatsen gedurende vele jaren. Sportief was dat voldoende voor mij, maar financieel heeft dat niet veel opgeleverd."





"Wat dat betreft, is er nog niet veel veranderd. Bart krijgt nu 45.000 euro bruto voor zijn zilveren medaille. Ter vergelijking: Kevin De Bruyne krijgt 55.000 euro per dag. Voor mij was het financiële aspect geen reden om te stoppen met rolschaatsen, maar ik kan begrijpen dat talenten op een gegeven moment wel afhaken. Je offert tenslotte alles op voor de sport. Ik zal eens iets zeggen: als Bart nog inline skater zou zijn, dan werd er veel minder over hem gesproken. Dat maakt me pisnijdig. IJsschaatsen krijgt dankzij Bart nog een beetje aandacht, vooral tijdens de Winterspelen, maar inline skaten ligt in ons land nog duidelijk in de onderste schuif. In Nederland is dat anders. Dus als je me vraagt of inline skaten een olympische sport moet worden, dan zeg ik duidelijk ja!"