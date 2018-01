"En dat terwijl er wooncrisis is" PVDA PROTESTEERT TEGEN AFBRAAK VERPLEEGSTERSCHOOL VOOR LUXEWONINGEN BART MERTENS

23 januari 2018

02u26 0 Leuven PVDA voerde gisteren actie tegen de geplande afbraak van de oude verpleegsterschool in de Kapucijnenvoer in Leuven. Voorzitter Line De Witte vindt het ongehoord dat het historische gebouw plaats moet ruimen voor luxewoningen. "En dat terwijl Leuven in een wooncrisis zit", klinkt het. "De gewone Leuvenaar snakt naar betaalbare woningen en niet naar luxeflats waar ontwikkelaars veel winst uit halen."

De oude verpleegsterschool op de Kapucijnenvoer in Leuven blijft de gemoederen beroeren. Het historische maar niet beschermde gebouw zal binnen afzienbare tijd worden afgebroken zoals dat werd bepaald in de zogenaamde Realisatieconvenant Onroerend Erfgoed. Die werd afgesloten door de stad Leuven, het Agentschap Onroerend Erfgoed, de KU Leuven en promotor Resiterra. Eerder protesteerde het Leuvens Historisch Genootschap al tegen de geplande afbraak omwille van de historische waarde van het gebouw.





Nu sluit ook PVDA Leuven zich aan bij de eis van het Leuvens Historisch Genootschap om de verpleegsterschool te behouden en het gebouw een nieuwe invulling te geven. PVDA doet dat vooral omdat het gebouw moet wijken voor nieuwe dure woningen die de gewone Leuvenaar niet zal kunnen betalen.





Betaalbare woningen

"Dit historische gebouw wordt afgebroken om plaats te ruimen voor luxeflats. En dat terwijl Leuven volop in een wooncrisis zit en de gewone Leuvenaars snakken naar betaalbare woningen. De focus van het project ligt echter op luxewoningen waar mensen met een gemiddeld loon niet van moeten dromen. Helaas krijgen in deze stad prestigeprojecten en peperdure luxeflats voorrang op betaalbare woningen en sociale huisvesting", aldus Line De Witte, voorzitter van de Leuvense PVDA.





De Witte wijst het stadsbestuur met de vinger omdat ze al te graag in zee gaan met ontwikkelaars die volgens PVDA vooral uit zijn op hoge winsten.





"Het stadsbestuur gaat voor de Hertogensite voor de zoveelste keer in zee met projectontwikkelaar Resiterra", klinkt het.





Woonbeleid faalt

"Resiterra bestaat uit drie partners waarvan KBC de grootste is. In plaats van te vertrekken vanuit de reële woonnoden van zoveel mensen die Leuven dagelijks draaiende houden laat het stadsbestuur haar woonbeleid over aan investeerders die uit elk project zoveel mogelijk winst willen slaan. Dit toont aan dat het Leuvense woonbeleid faalt."





Niet erg ambitieus

Het stadsbestuur liet eerder al optekenen dat er wel degelijk aandacht is voor sociale woningen en dat ontwikkelaars bij elk nieuw project een percentage aan sociale wooneenheden moeten voorzien. Voor PVDA Leuven is dat niet voldoende.





"Het aandeel sociale woningen op de hele Hertogensite is amper 10%. Dat is het wettelijk opgelegde minimum. Voor een stad waar de wachtlijsten voor een sociale woning oplopen tot wel tien jaar oplopen, is dat niet erg ambitieus. Het is perfect mogelijk om de verpleegsterschool te herbestemmen.





Er is in Leuven een grote nood aan betaalbare appartementen en betaalbare studentenhuisvesting. Het gebouw kan hieraan tegemoet komen.





Bovendien wordt op die manier een allesbehalve duurzame afbraak vermeden wat dan weer de klimaatambities van de stad ten goede zou komen."