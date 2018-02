"Elektrisch rijden is de toekomst" MERCATOR NEEMT EERSTE 'GROENE' LESAUTO IN GEBRUIK SVEN PONSAERTS

09 februari 2018

02u42 0 Leuven Leerling-bestuurders in Leuven kunnen dankzij rijschool Mercator voortaan ook met een elektrische lesauto leren rijden. "Het is belangrijk dat jongeren al tijdens hun opleiding kennismaken met deze nieuwe vorm van rijden", vindt Jeroen Smeesters van Mercator. "De wagen schakelt automatisch en remt veel sterker op de motor af."

"De tendens naar elektrisch rijden is volop ingezet, dus moet ook de rijopleiding volgen", vindt directeur Jeroen Smeesters van rijschool Mercator. "Als de tweede rijschool in België bieden we onze leerlingen nu de mogelijkheid om les te volgen met een elektrische BMW i3. Elektrisch rijden is beter voor het milieu, maar voelt wel anders aan. Een elektrische auto heeft sowieso al een automatische versnelling, die een aangepaste rijopleiding vereist. Een elektrische auto heeft bijvoorbeeld ook een 'gasrem', met een sterk remeffect bij het lossen van het gaspedaal. Ook de acceleratie vanuit stilstand is indrukwekkend. Het past ook in de visie om iedereen zo economisch mogelijk te leren rijden. Door een aangepaste rijstijl kun je per laadbeurt twee- tot driehonderd kilometer extra rijden. Ook dat leren we onze leerlingen", legt Smeesters uit.





Trendsetter

In vooruitstrevende landen als Noorwegen en Oostenrijk is al minstens de helft van de instructiewagens automatisch. "Hier komen jonge bestuurders maar moeilijk in contact met elektrisch rijden, laat staan dat ze het leren. Met dit project willen we een trendsetter zijn. Als het pilootproject succesvol blijkt, zullen onze andere vijf vestigingen ook volgen."





Aandacht

Annelies Van Minsel (23) uit Bertem kreeg op het instructieparcours in Rotselaar als eerste les met de elektrische BMW. "Een aanrader", verzekert ze na vier lesuren. "Tijdens mijn eerste examen met een gewone wagen verliep het schakelen niet zo vlot. Ik moest mijn aandacht te veel daarop vestigen en was daardoor minder gefocust op wat er rond mij gebeurde. Daardoor was ik gebuisd. Met deze automaat moet ik niet meer aan schakelen denken. Sterker nog: je voelt het schakelen zelfs niet eens. De elektromotor heeft een enorm acceleratievermogen, waardoor het vlotter optrekken toch enige oefening vergt. Met deze auto rem je zelf ook minder, bijna niet zelfs. Als je de gaspedaal loslaat, remt de wagen zelf al af."





Rijbewijs

Mercator biedt al haar leerlingen de kans om minstens één les elektrisch te rijden. "Meer kan ook, zonder meerkost. Maar wie vandaag zijn rijexamen met een automaat aflegt, zal uitsluitend met dat type wagen de baan op mogen", legt Smeesters uit. 85 procent van de examens gebeurt daarom nog met een gewone auto. Wie daarmee slaagt, mag wel een elektrische automaat besturen", besluit de directeur van Mercator. "Omdat dit de nieuwe technologie niet echt promoot, ijveren we met Federdrive, de federatie van erkende rijscholen en opleidingscentra, voor een aanpassing van de regelgeving."