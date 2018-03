"Eigen woning wapen tegen armoede" CARL DEVLIES (CD&V) 02 maart 2018

02u34 0

"Een eigen woning is en blijft het beste wapen tegen armoede op latere leeftijd. Daarom pleitte ik er onlangs nog voor dat de steden en gemeenten de mogelijkheid zouden krijgen om een lager belastingtarief toe te passen voor de eerste en enige woning en een tijdelijke vrijstelling van belasting voor jongeren tot 40 jaar bij de verwerving van de eerste woning."





"Woningprijzen zijn een samenspel van factoren waar een stad niet altijd vat op heeft. Dit alles wil echter niet zeggen dat betaalbaar wonen een utopie is. Ondanks het uitgeholde grond- en pandendecreet staat het thema met stip op mijn prioriteitenlijst. Voorop staat de uitbreiding van de klassieke sociale huisvesting. Nieuwe formules zoals stads- en starterswoningen en budgetwoningen moeten verder ontwikkeld worden, dit vooral in het kader van de grotere stadsontwikkelingsprojecten. Recentelijk werd in de realisatieconvenant van de Hertogensite vastgelegd dat 10 % goedkope woningen moeten gerealiseerd worden. Ik wil in de toekomst ook het systeem van sociale kavels activeren en innoveren. Zo zullen jongeren bijvoorbeeld via een gemoderniseerde erfgoedpacht een woning kunnen betrekken zonder de grond te moeten aankopen. Sociale verhuurkantoren vind ik een goed alternatief voor de tekorten in de klassieke sociale huisvesting. Om op schaarse ruimte te besparen pleit ik voor een toename van kwalitatief hoogstaande en ecologisch verantwoorde co-housingprojecten en het ombouwen van studentenhuizen naar woningen."