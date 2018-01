"Eeuwig leven bestaat niet" BLUESLEGENDE (68) BERGT PLANNEN VOOR NIEUWE PLAAT OP BART MERTENS

02u28 0 Vertommen Big Bill ziet een nieuwe plaat niet meteen gebeuren. Leuven Big Bill gaat geen nieuwe plaat meer maken. Dat laat de Leuvense blueslegende optekenen in zijn bescheiden appartement in Sint-Maartensdal, waar geen kerstboom te bespeuren is. "De feestdagen zijn niet aan mij besteed. Ik hou me bezig met muziek, maar een nieuwe plaat zit er niet meer in, vrees ik. Optreden nog wel, want muziek is mijn leven. Ik zal muzikant blijven tot mijn allerlaatste dag."

Na een stevige dip in je gezondheid lijkt het weer beter te gaan. Alles onder controle?

Big Bill: "Ik voel me veel beter in vergelijking met enkele jaren geleden. Je krijgt iets aan de hand, maar na een tijd lijkt zich dat toch op één of andere manier te herstellen. En als dat niet gebeurt, dan is het gedaan zeker? Gelukkig is mijn gezondheid terug 'ca va'. Ik sta terug elke dag met plezier op en zeker als ik weet dat ik die dag een lekkere Stella kan gaan drinken in café Allee op de Oude Markt in Leuven. Dat is nog altijd mijn stamcafé en ik heb er nog steeds mijn eigen barkruk. Het gaat dus goed met me. Trouwens, ik hoor al te veel mensen klagen en zagen. Die klagers en zagers zullen wel een beetje extra zagen voor mij erbij."





Geen kerstboom te bespeuren in je appartement. Geen fan van de feestdagen?

"Nee, de feestdagen zijn niet aan mij besteed. Kerstmis, oudjaar, Nieuwjaar... Op al die zogenaamde feestelijke dagen hou ik me gewoon aan mijn dagelijkse rituelen. Wat ik niet doe op die dagen is me in café Allee vertonen want dan is het daar veel te druk. Soms kunnen ze me al eens overhalen om naar de nieuwjaarsdrink te gaan maar veel verder als dat gaat het niet. Laat de jeugd maar feesten... Ik vind de eindejaarsperiode voornamelijk een donkere tijd met donkere dagen."





Over donkere dagen gesproken: je moest zopas afscheid nemen van muzikant Willem Wynant, die op amper 49-jarige leeftijd de strijd tegen kanker verloor. Hoe ga je om met dat verlies?

"De dood van Willem was in zekere zin aangekondigd, maar op het moment dat het slechte nieuws je bereikt, schrik je toch enorm. Eerlijk gezegd, ik ben serieus verschoten. Uiteraard is 49 jaar te jong maar welke leeftijd is dat niet? Leuven heeft een topmuzikant verloren. Hij heeft voor zijn dood nog een plaat gemaakt voor zijn dochter als muzikale erfenis. Dat vind ik wel mooi.





Ik probeer zelf zo weinig mogelijk te denken aan mijn eigen einde. Uiteindelijk moeten we allemaal gaan want het eeuwige leven bestaat niet. Na de problemen met mijn gezondheid probeer ik wel iets gezonder te leven maar ik heb ook geleerd dat je jezelf niet kan veranderen. Zie je Big Bill al van de ene dag op de andere gaan leven als een heilige? Laat het alstublieft uit. Het leven moet een beetje plezant blijven als je het mij vraagt."





In je lange carrière heb je heel wat plezante momenten beleefd. Maar wat zal je nooit vergeten?

"Moeilijke vraag. Ik heb wel honderden of duizenden plezante dingen meegemaakt. Wat ik vooral onthouden heb, is dat ik heel mijn leven lang vierkant mijn goesting heb gedaan. Het is belangrijk dat je in het leven een vrije vogel kan zijn die zijn zin doet. Uiteraard waren de jaren '70 en '80 topjaren voor de Leuvense muziekscène. Ik kijk er met veel plezier op terug, maar ook de voorbije jaren waren best leuk. Elke tijd heeft zijn charme. Zolang ik muziek kan spelen, ben ik een gelukkig man. Het verleden houdt me niet zo bezig, al denk je uiteraard soms wel eens aan die pieken die je hebt mogen beleven als muzikant."





Was je verblijf in Amerika één van die pieken?

"Ja, eentje met een diep dal in die zin dat ik van miserie terug naar huis moest komen. Ik was met veel muzikale goesting naar Amerika vertrokken waar ik terecht kon bij een Leuvense kameraad die in Austin (Texas) de liefde van zijn leven had gevonden. Het was plezant, zeker in het begin. Ik heb er enkele jamsessies gedaan met grote muzikanten maar na een tijdje had ik door dat Amerika niet zat te wachten op 'Big Bill from Belgium'. Van geld verdienen was dus geen sprake en ik mocht er officieel ook niet werken. Links en rechts kon ik al eens iets bijverdienen in het zwart én ik kon terecht bij enkele vrienden. Maar zo'n situatie blijft natuurlijk niet duren. Ik heb dan maar mijn spullen gepakt en ik ben terug naar België gegaan. Daar ben ik achteraf gezien heel blij om want ons land heeft een fantastisch sociaal opvangnet, zeker in vergelijking met Amerika. Ik weet nog goed dat Ronald Reagan toen president van de Verenigde Staten was en dat was niet bepaald een socialist. Het was een avontuur maar rijk ben ik er zeker niet van geworden.





Trouwens, als ik rijk wou worden dan had ik mijn carrière anders moeten aanpakken. Daar is het nu te laat voor. Dat heeft me ook nooit geïnteresseerd. Muziek spelen is het enige dat telde en dat is tot op vandaag het geval."





Komt er dan toch nog een nieuwe plaat van Big Bill?

"Daar vrees ik voor. Binnen twee jaar ben ik 70 jaar jong en ik heb de ambitie niet meer om nog een nieuw album te maken. Soms denk ik er wel eens aan, maar daar houdt het op. Optreden ga ik wel blijven doen. Er ligt al een optreden op een festival in Diest vast en ook op de Libertadfeesten in Leuven kunnen de mensen me in 2018 aan het werk zien.





Er zullen nog wel enkele optredens bijkomen.





Tja, een nieuwe plaat... nee, het gaat er niet meer van komen.





Maar hoewel ik officieel met pensioen ben, geldt dat niet voor mijn leven als muzikant. Dat zal ik blijven tot mijn allerlaatste dag."





