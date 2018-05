"Een kind dat sterft, raakt je toch meer" BLOEMEN, TEKENINGEN EN MOOIE WOORDEN VOOR JADE (2,5) BART MERTENS

07 mei 2018

02u30 0 Leuven Het zware verkeersongeval op de Leuvensesteenweg bleef ook het hele weekend nazinderen in Kortenberg. Zo lieten heel wat mensen woorden van troost achter op de plaats waar de kleine Jade (2,5) het leven liet.

Bloemen, tekeningen en een Mickey Mouse op de plaats van het onheil: het zware ongeval met een truck dat vrijdag op de Leuvensesteenweg het leven van de 2,5 jaar oude Jade eiste, laat duidelijk diepe wonden na in Kortenberg. 'Rest in peace, little angel', valt er op één van de kaartjes te lezen. Maar ook 'We will miss you, Jade' en 'Slaap zacht, Jade. Veel liefs'.





Ook Lisa Sönnecken trok even naar de plaats van het ongeval om stil te staan bij een veel te vroeg afscheid. "Ik ken de familie niet, maar bloemen neerleggen als steunbetuiging is het minste wat ik kan doen", klinkt het. "Ik passeer hier zelf elke dag met mijn drie jaar oude kindje op weg naar school... Een uur voor het ongeval gebeurde, ben ik hier nog geweest... Het is onwerkelijk als je die ravage ziet. Een kind dat sterft, dat raakt je toch altijd net iets meer. Zeker als je zelf moeder bent van een kindje dat ongeveer even oud is. Zo onschuldig, en dan zo plots uit het leven weggerukt. Ik hoop dat mijn bloemen de familie toch een beetje steun kunnen bieden, al vrees ik dat er na zo'n onrechtvaardig drama enkel plaats is voor verdriet. Ik kan me niet voorstellen wat ik zou voelen, en ik wil het me ook niet voorstellen."





Ook in de onmiddellijke omgeving van de plaats van het ongeval bleef het drama het onderwerp van het weekend. Ristorante La Pizzaiola opende de deuren opnieuw, ondanks het feit dat de uitbater zelf aan de dood ontsnapte. "Mijn man wilde net vertrekken richting Zaventem, toen ook hij betrokken geraakte bij het ongeval", vertelt Nicole, de echtgenote van de uitbater. "Zijn wagen liep zware schade op, maar zelf is hij gelukkig ongedeerd gebleven. Hij verkeerde wel in shock en is nog altijd zwaar aangedaan. Maar dat zijn we allemaal... Ook de wagens van twee personeelsleden werden totaal vernield in de crash, maar die materiële schade is niets in vergelijking met het verlies dat de familie van Jade geleden heeft..."





Feestelijkheden afgelast

Uit respect voor de familie van Jade liet burgemeester Chris Taes (CD&V) de geplande feestelijkheden in Kortenberg afgelasten. Intussen wacht ook hij nog op nieuws van de experts die de getroffen gebouwen onderzocht hebben. "De gebouwen werden gestut en de omgeving beveiligd voor passanten", aldus Taes. "Het is nu wachten op het definitieve verslag van de experts om te kunnen bepalen wat er met de gebouwen moet gebeuren."