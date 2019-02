‘Dubbeltje’ in nieuwe postzegelcollectie over Leuven zet kwaad bloed bij filatelisten Kim Aerts

14 februari 2019

13u25 1 Leuven Een nieuwe postzegelcollectie van bpost zorgt voor beroering in filatelistenland. Nu in 2019 Leuven aan de beurt is om haar mooiste plekjes te tonen, telt de verzameling plots maar vier afbeeldingen niet meer in plaats van vijf. Volgens verzamelaars een gemiste kans. "Een unicum", reageert bpost.

Filatelisten overal ten lande kijken elk jaar reikhalzend uit naar de brochure met de nieuwe postzegelcollectie van bpost. De Leuvense verzamelaars daarentegen wreven zich eens goed in de ogen toen ze de folder in handen kregen. De 'Pleinen van'-reeks staat dit jaar in het teken van Leuven maar voor de afbeelding van het stadhuis zijn twee dezelfde zegels gebruikt. De drie andere afbeeldingen geven de universiteitsbib, de universiteitshal en de Sint-Pieterskerk weer. Maar die vijfde prent ontbreekt dus. "Het is misschien de eerste keer in 20 jaar dat ik uit mijn krammen schiet, maar het is echt een flagrante blunder. Een blamage voor Leuven", reageert de 82-jarige Casimir Van Roy, lid van de Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars. "De stad heeft meer dan afbeeldingen genoeg aangereikt om vijf prenten op te vullen. Men wekt de indruk dat Leuven niet meer in huis heeft dan dit. Terwijl er nog zo veel mooie pleinen en gebouwen te vinden zijn. Het is een blamage."

Vijf prentjes

In het verleden kregen Brussel, Brugge, Antwerpen, Gent en Namen dezelfde kans. Toen werd er telkens een reeks uitgegeven met vijf verschillende prentjes. Dat er iets is misgelopen bij bpost wil men daar niet gezegd hebben. "We hebben een filatelistische commissie in huis die zich daarmee bezighoudt. Die bestaat uit een aantal historici, mensen van bpost, een groep externen en filatelisten. Er is geen vaste regel en er wordt altijd gekeken in functie van het plaatje. Maar ik kan al melden dat het hier om een unicum gaat en de vijfde zegel extra waardevol zal zijn", legt woordvoerster Barbara Van Speybroeck uit. "De afbeelding van het stadhuis is gemaakt door twee graveurs. De Belg doet het nog met beitel terwijl de gerenommeerde Pool digitaal werkt. Het zijn dus totaal verschillende zegels met internationale allure", verantwoordt Van Speybroeck de keuze.

"Larie en apekool", aldus Casimir, die het met lede ogen aanziet. "Dit heb ik in 60 jaar nog nooit meegemaakt en ik sta daar niet alleen in. De graveerder is voor ons een bijzaak, dat is achtergrondinformatie. Je moet al een vergrootglas nemen om zijn naam te kunnen lezen. Het is de eerste keer dat die Pool (Przemyslaw Krajewski, nvdr.) in België iets maakt. Ik heb er nog nooit van gehoord. Waarom hebben ze hem niet meteen alle zegels laten maken als ze internationaal willen gaan? Huisgraveur Guillaume Broux is een ambtenaar die meer dan de helft van de zegels bij bpost graveert."

Toerismeschepen Denise Vandevoort (sp.a) wil zich niet mengen in de polemiek. "Onze rol was gewoon om foto's door te spelen. Als bpost er nu vier in plaats van vijf kiest dan is dat hun zaak. Zij hebben de actie op poten gezet. Maar als het mooie beelden zijn, zou ik niet weten waarom ik mij geblameerd moet voelen."

De nieuwe collectie is vanaf augustus enkel online verkrijgbaar. Voor de vijf zegels betaal je 9,20 euro.