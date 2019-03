‘Doopcharterdagdisco' zorgt voor commotie : “Studentenclubs lachen met dood van Sanda Dia” Andreas De Prycker & Kim Aerts

18u40 0 Leuven Het doopcharter voor studentenclubs blijft de gemoederen verhitten. Op sociale media is commotie ontstaan rond een banner van studentenclub KVHC Ons Hageland-Bessemclub. Zij organiseren binnenkort hun ‘Doopcharterdagdisco’ en treden daarmee de afspraken met de stad en de KU Leuven met de voeten. Net vandaag heeft de stad overigens beslist om dagdisco’s aan banden te leggen.

Thomas Carvalho, preses van KVHC Ons Hageland-Bessemclub, begrijpt de ophef niet. Zijn club viert op 27 maart zijn ‘eigen doopcharter’ met cocktails aan twee euro. Ongepast volgens sommigen, nadat de studentenclubs het doopcharter van de stad Leuven weigerden te ondertekenen na de dood van student Sanda Dia op de doop van studentenclub Reuzengom. Bovendien worden Kenny Van Minsel (voorzitter van LOKO) en Thomas Van Oppem (schepen voor Stundentenzaken) - de initiatiefnemers van het doopcharter - op de banner door de mangel gehaald. “Het nieuwe charter is de reden waarom we deze dagdisco organiseren", zegt Carvalho. “En omdat de voorzitter van studentenraad LOKO en de schepen van studentenzaken de laatste tijd dikwijls in het nieuws komen, hebben we hen op de banner van ons feestje geplaatst. Het was niet de bedoeling om iemand te kwetsen.” Toch besliste de club gistermiddag om de banner aan te passen.

Kenny Van Minsel, voorzitter van LOKO, betreurt de manier waarop de club schepen van Studentenzaken Thomas Van Oppens (Groen) en zichzelf afbeeldt. “In plaats van zich te focussen op een constructief partnerschap, viseren ze personen”, aldus Van Minsel. “Vorige week hebben clubs van het Seniorenkonvent (SK) - waartoe onder meer KVHC Ons Hageland-Bessemclub behoort - nog posters opgehangen, waar ik persoonlijk werd aangevallen op mijn geaardheid. Het kan toch niet de bedoeling zijn om je zo te gedragen als je op een universiteit zit?” Van Minsel benadrukt dat er slechts één charter geldt. “Maar dat werd niet ondertekend door de clubs van het SK.”

Schepen voor studentenzaken Thomas Van Oppens (Groen) sluit zich daarbij aan. “Al jaren wordt er geprobeerd om een charter op te stellen en de clubs beloofden in december - na de vreselijke dood van Sanda Dia - om mee te doen”, zegt Van Oppens. “Maar uiteindelijk doen ze niet mee en stellen ze hun eigen charter op. Ze missen de boot én steken bovendien de draak met het officiële charter tijdens hun feestjes.”

Charter herschrijven

Het Seniorenkonvent (SK) - de overkoepelende organisatie van de studentenclubs - heeft naar eigen zeggen goede redenen om het officiële doopcharter niet te ondertekenen. “Heel wat zaken moéten herschreven worden”, aldus Laveaux. “Zo mag een toevallige passant niet aangeklampt worden, maar voor een opdracht spreken wij soms mensen aan. Dat doet de Chiro toch ook?” Toch staat de deur nog steeds op een kier. “Wij willen graag meewerken. Volgende week vergaderen we om dit te bespreken. LOKO heeft na de dood van die student te snel willen handelen, maar wij vragen tijd om een goed charter te ondertekenen. Ik vind het overigens ongepast dat ze van Sanda Dia’s overlijden gebruik maken om dit charter op te leggen”, meent Laveaux.

Strengere regels voor dagdisco’s

Net vandaag laat de stad weten dat ze dagdisco’s aan banden wil leggen. “Steeds vaker organiseren studentenkringen en -clubs zogenaamde dagdisco’s: druk bijgewoonde fuiven met spotgoedkope alcohol die al in de vroege namiddag van start gaan”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “De combinatie van overmatig drankgebruik en een concentratie van grote aantallen studenten op straat, zorgt te vaak voor overlast. Natuurlijk mag er gefeest worden, maar we moeten ook aan de leefbaarheid voor de 100.000 Leuvenaars denken. Het kan niet de bedoeling zijn dat kinderen na schooltijd zich een weg moeten banen tussen dronken studenten en hun braaksel."

De burgemeester zal grootschalige dagdisco’s die kunnen leiden tot overlast overdag voortaan dus niet meer toelaten. Dagdisco’s en fuiven in horecazaken moeten 14 dagen op voorhand gemeld worden. Activiteiten waarbij de organisator een impact op het openbaar domein verwacht, moeten een maand op voorhand aangevraagd worden. De burgemeester beoordeelt de aanvragen en geeft dan al dan niet zijn toelating. Criteria zoals het aantal deelnemers, de maximumcapaciteit, locatie, aanbod van alcohol, vergunning van de horecazaak en klachten worden meegenomen in zijn beoordeling.