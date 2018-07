"Dit wordt dé nieuwe manier" JANSENIUSHOF EERSTE WOONWIJK DIE GEKOELD EN VERWARMD WORDT MET GRONDWATER ANDREAS DE PRYCKER

02u24 0 Leuven Op dagen waar het kwik rond de dertig graden Celsius schommelt, zouden velen maar al te graag de airco aanzetten. Alleen: dit soort koelinstallaties is niet zo milieuvriendelijk en verbruikt ontzettend veel energie, en geld. Daar heeft de stad Leuven nu als eerste stad in Vlaanderen iets op gevonden.

Een volledige woonwijk bestaande uit 103 woningen en appartementen zal er straks op de meest energiezuinige manier gekoeld kunnen worden, met name door een koudenet dat gebruik maakt van grondwater. Sinds deze maand kunnen vijftien appartementen in het Janseniushof daar al gebruik van maken. En dus profiteren ze vandaag meer dan ooit van wat een 'duurzame airco' kan genoemd worden. In september zullen er nog eens 25 woningen aangesloten worden op het netwerk. Na de zomer van 2019 moet het koudenet dan helemaal operationeel zijn voor alle 103 stadswoningen en appartementen van de wijk. Het gaat alvast om een pilootproject van de Leuvense projectontwikkelaar Resiterra, die in de Leuvense binnenstad bouwt aan één van de grootste binnenstedelijke ontwikkelingen in Vlaanderen. Op dagen zoals deze koelt het netwerk de woningen af met gekoeld grondwater, terwijl het systeem in de winter dan weer datzelfde grondwater gebruikt om de woningen op te warmen. En dat zonder fossiele brandstoffen, wat volgens Resiterra ook een unicum is in Vlaanderen. "De stadswoningen en appartementen in het Janseniushof worden vandaag al gekoeld met water dat opgepompt wordt uit de grond. We zijn daarmee de eerste in Vlaanderen. Maar het mag duidelijk zijn dat dit de komende jaren de nieuwe manier wordt om je huiskamer op te warmen of af te koelen", zegt Erik Van Hoof, CEO van vastgoedontwikkelaar Resiterra.





600 liter per uur

Terwijl een klassieke airco in een doorsnee woning 3,5 kilowattuur per dag verbruikt, wordt dit bij de woningen in het Janseniushof tot nul herleid. Bij het koudenet zal er tijdens een warme zomerdag wél 600 liter water per uur nodig zijn om de temperatuur in één huis te doen dalen - vergelijkbaar met vier volle badkuipen per uur. Maar het verbruikte grondwater wordt continu opnieuw de grond ingepompt, waardoor het gerecupereerd kan worden en het systeem dus onuitputtelijk kan werken. "Dit soort innovatieve, duurzame technieken moet het voor de inwoners van Leuven mogelijk maken om hun energieverbruik te doen dalen. Daarnaast willen we als stad een voorbeeld zijn voor andere steden in Vlaanderen en aantonen dat een volledig nieuwe, energiezuinige woonwijk weldegelijk mogelijk is", vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V). Later zal het koudenet toegepast worden op meer dan 500 woningen op de nabijgelegen Hertogensite tussen de Minderbroedersstraat en de Brusselsestraat.