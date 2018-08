"Dit is de druppel, wij verhuizen" BADKAMER IN KELDER ONBRUIKBAAR NA ZWARE REGENVAL ANDREAS DE PRYCKER

09 augustus 2018

02u34 0 Leuven Marc Dekoninck (62) en Veerle Cassaert (64) wonen al 32 jaar in de A. Harboortstraat in Heverlee. Daar komt binnenkort een eind aan. Nadat hun kelder met daarin de badkamer volledig onderliep, is de maat vol voor het koppel. "Dit is al de vijfde keer op tien jaar tijd. Het is genoeg geweest", klinkt het. Volgens het koppel zijn rioleringswerken uit het verleden de oorzaak van de problemen. Opvallend: ook nu zijn er vlakbij rioleringswerken aan de gang.

Het zit Marc en Veerle niet mee. Hun kelder staat de laatste jaren vaker onder water dan hen lief is. "Dat water sleurt aarde mee, waardoor onze hele kelder onder het slijk zit. In oudere huizen zoals het onze is de badkamer nog in de kelder en dat is in dit geval een nadeel gebleken. Als het water 35 centimer hoog komt zoals nu, kunnen we onze badkamer niet meer gebruiken. Dat wil zeggen dat we ons moeten wassen aan onze lavabo. Leuk is anders natuurlijk", meent Marc.





Voor hem en zijn partner Veerle is de maat vol. "Wij wonen hier 32 jaar, maar de laatste tien jaar is dit al vijf keer gebeurd. Allemaal sinds die keer dat Aquafin rioleringswerken heeft uitgevoerd aan de nabijgelegen Hoegaardsestraat. Toen is de miserie begonnen. De brandweer heeft hier ook deze keer weer van 2 tot 7 uur 's nachts zitten pompen. Maar binnenkort stopt de miserie, want wij gaan verhuizen", vertelt het koppel. Ook huizen aan de Koning Albertlaan kregen met dezelfde problemen te maken. Toeval of niet, maar sinds kort zijn er rioleringswerken aan de gang aan de Tiensesteenweg. Aan het sluitstuk van de grote werf, aan het kruispunt van de Martelarenlaan met de Koning Albertlaan, begon de aannemer vorige week dinsdag met de installatie van een grote rioolcollector. Die werken duren ongeveer een maand. Daarna wordt de fietsstraat afgewerkt. Die moet eind september klaar zijn. De fietsstraat sluit aan op de fietstunnel onder de Tiensesteenweg die er binnenkort aangelegd wordt en loopt verder door tot aan de Adjudant Harboortstraat.





Waterdichte buizen

Het is geen onbekend fenomeen: na een fikse regenbui loopt de kelder onder water, en dat gebeurde nooit vóór er rioleringswerken werden uitgevoerd. De algemeen aangenomen oorzaak is het stijgende grondwater na een regenbui. Voordien kon dat makkelijker weg via de oude bakstenen rioleringen die vol gaten zaten en in feite als drainagesysteem functioneerden. De nieuwe rioleringsbuizen zijn waterdicht, waardoor het grondwater tegen de funderingen van de kelders van huizen duwt en langs daar naar binnen sijpelt. Kelders waarin decennialang geen druppel water stond, staan sindsdien regelmatig blank. Mogelijk was dit ook bij Marc en Veerle het geval.