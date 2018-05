'Dike' neemt café De Prof over NA VILLA ARTOIS TWEEDE ZAAK OP OUDE MARKT VOOR 42-JARIGE CAFÉBAAS BART MERTENS

19 mei 2018

02u30 0 Leuven De bekende Leuvense cafébaas Kristof 'Dike' Van Camp (42) heeft café De Prof op de Oude Markt overgenomen. Dike staat ook al aan het roer van café Villa Artois dat amper tien meter verder is gevestigd. "De kans deed zich voor en ik heb niet lang getwijfeld. Ik geloof in de Oude Markt", klinkt het.

Er beweegt iets op de Oude Markt... Niet zo heel lang geleden bleek de horeca het er behoorlijk moeilijk te hebben met enkele sluitingen tot gevolg, maar ondertussen is de kentering ingezet. De nakende opening van de nieuwe 'Orient' met de integratie van Beluga en Intro midden juni is daar het beste bewijs van en tegens september zal ook De Colff een nieuw leven krijgen. Aan dezelfde kant heeft café De Prof sinds deze week een nieuwe uitbater. Dat is niemand minder dan Kristof Van Camp die in Leuven en ver daarbuiten beter bekend is als 'Dike'.





De voormalige winnaar van Big Brother heeft de Oude Markt al café Villa Artois en ziet café De Prof als een mooie aanvulling op zijn horecacarrière.





Graag aanwezig

"De kans deed zich voor om De Prof over te nemen en eigenlijk heb ik niet lang getwijfeld. De Prof is een mooi café dat mikt op een ander publiek dan café Villa Artois. Er werden nu al vaak op vrijdag leuke dansavonden georganiseerd en die traditie zet ik gewoon voort", legt Dike uit.





"Villa Artois gaat gewoon verder zoals nu en ik neem café De Prof erbij. Het voordeel is dat er slechts één café tussen de beide zaken ligt en bijgevolg zal ik in beide cafés vaak aanwezig kunnen zijn. Mensen die me kennen - en dat zijn er wel wat na een voorlopige staat van dienst van 28 jaar in de horeca - weten dat ik het soort cafébaas ben die graag aanwezig is in de zaak. Voor mij is de overname van café De Prof een bijkomende uitdaging en ook een investering met het oog op de toekomst. Cafébaas is een plezante maar harde stiel. Ik zie mezelf nog zo'n vijftien jaar van opening tot sluiting in het café staan. Daarna wil ik het stilaan iets rustiger aan gaan doen en dan kom je er niet met enkel en alleen een klein café zoals Villa Artois. Als je meer met personeel wil gaan werken dan moet je meer inkomsten kunnen genereren. De Prof is in dat opzicht een soort verzekering voor de toekomst. Bovendien brengt een overname altijd nieuw leven in de brouwerij."





Conclusie? De 'kalme' hoek van de Oude Markt begint langzaam maar zeker te herleven. Slechts één gesloten zaak blijft een groot vraagteken: Rodins. In die zaak zouden de nieuwe eigenaars van OHL een voetbalcafé beginnen maar de onderhandelingen met AB InBev zijn definitief afgesprongen.