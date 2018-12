“Digitaal leren is de toekomst” ‘Nextbook’ lanceert pilootproject bij 350 ingenieursstudenten van KU Leuven Bart Mertens

04 december 2018

18u15 0 Leuven De Belgische start-up Nextbook gaat van start met project rond digitaal leren aan de KU Leuven. Zo’n 350ingenieursstudenten zullen gebruik maken van interactieve leertools en een webapplicatie. “Het gaat om een pilootproject maar vanaf februari 2019 wordt het uitgebreid naar andere vakken aan verschillende faculteiten. De grote rollout os gepland voor volgend academiejaar”, zeggen oprichters Bart Lens en Lucas Engels.

Hoe ziet studeren aan de hogeschool of de universiteit eruit in de toekomst? Het is gezien de snelle technologische ontwikkelingen onmogelijk om daar een correct beeld van te geven maar digitaal leren zal er zeker deel uitmaken van het dagelijkse leven van de toekomstige studenten. Meer zelfs, digitaal leren is nu al ingeburgerd, bijvoorbeeld in Melbourne in Australië. Daar zijn studieboeken immers peperduur zodat studenten al snel op zoek gingen naar digitale alternatieven. Bart Lens en Lucas Engels van start-up Nextbook vonden inspiratie in Melbourne en lanceren nu interactieve leertools en een webapplicatie.

De activiteit ‘studeren’ blijft tot op heden meestal beperkt tot fysieke boeken Oprichters Nextbook

“Digitaal leren wordt de standaard in de toekomst”, aldus Bart Lens en Lucas Engels van Nextbook. “Je ziet de trend in alle steden. Steeds meer studenten nemen hun laptop of tablet mee naar de les. Hoewel het gebruik van de smartphone en de laptop hoger is dan ooit blijft studeren zelf meestal beperkt tot fysieke boeken en markeerstiften. De onderwijssoftware hinkt vaak achterop in de Benelux. We hebben Nextbook ontworpen om een efficiënte leerervaring te bieden aan studenten en om docenten inzage te geven in hun leergedrag via onze analytics.”

Steun van imec

Het jonge bedrijfje werkt ondertussen samen met uitgeverij Acco die gespecialiseerd in academische werken, actief in Vlaanderen en Nederland. Nextbook krijgt ook de steun van Start it@kbc en van IMEC dat via zijn acceleratorprogramma imec.istart in de onderneming investeerde. “Nextbook werd in april 2018 ook door JCI Belgium bekroond met de Quality Education Award”, aldus de oprichters die nu een pilootproject lanceren aan de KU Leuven. Meer concreet zullen 350 ingenieursstudenten het vak Organische Scheikunde volgen met behulp van een interactieve webapplicatie.

Nextbook maakt automatisch een gepersonaliseerde samenvatting Oprichters Nextbook

“We transformeren papieren cursussen in geavanceerde interactieve leertools. Studenten kunnen dankzij Nextbook op een interactieve manier studeren, met klasgenoten interageren en docenten helpen door leermateriaal te verbeteren. Markeren bijvoorbeeld, wordt intuïtief gedigitaliseerd. Nextbook stimuleert ook collaboratief leren. Studenten kunnen de cursusinhoud aan elkaar verduidelijken via een geïntegreerde livechat. En als dat niet volstaat, kunnen ze elkaar ook helpen via videochat. Bovendien maakt Nextbook automatisch een gepersonaliseerde samenvatting voor elke student op basis van zijn of haar leergedrag op het platform.Volgend semester -vanaf februari 2019- wordt het pilootproject uitgebreid naar andere vakken aan verschillende faculteiten. Met de feedback van de studenten wordt het leerplatform klaargestoomd voor een grote rollout volgend academiejaar.”