"Debat is momentopname" LORIN PARYS (N-VA) 01 maart 2018

02u30 0

"Tof dat ons positief verhaal voor Leuven ook bij de jongeren aanslaat", aldus kandidaat-burgemeester Lorin Parys van N-VA. "Elk debat is natuurlijk maar een momentopname maar ik win natuurlijk liever een debat dan dat ik er eentje verlies. Het is positief voor Leuven dat onze jongeren zo betrokken zijn en wie de jeugd kan inspireren, heeft de toekomst mee. En met die jeugd zit het wel snor. Het was een inhoudelijk sterk debat over thema's die de jongeren zelf gekozen hadden: migratie, studenten, onderwijs en het circulatieplan. En het was ook zeker geen eenrichtingsverkeer, ze stelden ook een aantal scherpe vragen. Het belangrijkste vind ik dat we er met alle politieke partijen hopelijk in geslaagd zijn het vuur voor de politiek aan te wakkeren bij een aantal studenten zodat zij binnenkort misschien mee aan het roer van onze stad komen te staan. Trouwens, een dikke pluim voor de leerkrachten van de vakgroep geschiedenis en het Heilig Hartinstituut om elk jaar de politiek te brengen waar het thuis hoort: tussen de Leuvenaars en bij onze jongeren die voor het eerst gaan stemmen."