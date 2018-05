"De 'enkelband' mag uit, tijd voor vakantie!" Na 38 jaar permanentie als conciërge van het Leuvense justitiepaleis KIM AERTS

12 mei 2018

02u24 0 Leuven "Gerechtshof Leuven." Ze moet het ontelbare keren gezegd hebben toen ze de telefoon van het justitiepaleis opnam, maar dat is nu verleden tijd voor Louisa Van Goethem. Na 38 jaar als inwonende conciërge mag ze op haar 65ste met pensioen. Een aanpassing wordt het alleszins, want ze woonde zeven op zeven tussen de magistraten, agenten en criminelen. "Tijd voor vakantie, mijn enkelband mag eraf!"

Het justitiepaleis, dat probeert zowat iedereen te vermijden. Tegen die stroom in besliste Louisa op 1 april 1979 om er permanent haar intrek te nemen als huisbewaarder. Ze heeft er drie verschillende delen van het gebouw bewoond, waarvan de laatste twintig jaar de vijfde verdieping boven het arbeidsauditoraat. Ze voedde er twee dochters op, en scheidde er van haar man.





Wat doet dat met een mens,

38 jaar in een justitiepaleis?

"Plezant om te wonen was het in ieder geval niet. Ik had een appartement in het centrum van Leuven, maar ik kon er niet echt van genieten. Overdag was ik vaak bezig met mijn taken, en buiten de kantooruren verzekerde ik de telefonische permanentie. Pas de laatste negen jaar werd het draaglijker, toen een deel van het werk overgenomen werd door het veiligheidskorps. Het was altijd snel-snel een boodschap doen, of vlug de kinderen naar school brengen. De zomermaanden waren het zwaarst. Er was altijd iets te doen en iedereen was weg, maar ik zat vast. Naar het theater of de bioscoop? Onmogelijk, zelfs hier in de stad. De Beleuvenissen bijvoorbeeld, die heb ik vanuit mijn appartement moeten volgen. Het hoogst haalbare was een dagje zee. En dan nog."





Het gebeurde wel eens dat je de deur moest opendoen voor agenten die een moordverdachte bij zich hadden?

"Ja, ik wachtte hen dan op aan de garage. Ik moest hen naar de onderzoeksrechter brengen en weer terug. Dan stond je daar samen met een moordenaar in de lift. Op een dag brachten ze Danny Vanhamel (beruchte overvaller van geldtransporten, red.) binnen, in een anonieme wagen met een zak over zijn hoofd. Toen heb ik mijn sleutels moeten afgeven en hebben ze mij weggestuurd uit veiligheidsoverwegingen. Maar je wordt dat gewoon. Als ik ook dat nog in mijn hoofd moest steken... Mijn dochters wisten ook dat we hier soms op een gedetineerde konden botsen. Enkel de jongste had het misschien liever anders gezien."





Hoe gingen zij daar mee om?

"Hier kwamen evenzeer vriendjes over de vloer voor verjaardagsfeestjes, hoor. Op dat vlak hebben ze niks gemist. Maar familie bijvoorbeeld, die kwam niet gemakkelijk langs. Mijn dochters speelden ook vaak op de binnenkoer, waar we een mini-tuintje hadden. Maar het gebeurde ook dat ze mee in de celwagen kropen bij de chauffeur, of dat ze de auto van de gerechtelijke politie kuisten."





Hoe verliep het contact met de magistraten?

"Heel goed. We hebben hier wel een paar 'speciallekes' gehad. Die kwamen dan binnen en begonnen meteen van hun oren te maken. Anderen kwamen hier dan weer bij mij thuis over de vloer. Voor een soepje of om hun groenten te snijden - zelf hadden ze geen keuken. Een fles wijn, die hadden ze wel. Maar een kurkentrekker vergaten ze altijd. (lacht) Ik was soms een beetje de kotmadam. De laatste tijd is dat contact wel steeds meer gaan verwateren omdat bijna iedereen een toegangsbadge heeft."





Hoe zag een doorsnee werkdag eruit?

"In het begin moest ik nog de deuren en de verlichting controleren. Maar ook koffie schenken, de was en de plas doen, de stock bijhouden, en de taken voor de poetsvrouwen verdelen. En daar kwam dan nog de telefonische permanentie buiten de kantooruren bij - ook in het weekend, dus."





Wie belde dan eigenlijk?

"Meestal mensen die na een werkdag thuiskwamen en een brief van het gerecht in hun bus gevonden hadden. Maar ook veel ontevreden 'klanten', of Nederlanders die op een Belgische feestdag belden. Er is een periode geweest dat ik voortdurend gebeld werd door mensen die op zoek waren naar de dienst gynaecologie van Gasthuisberg. Of mensen die een hotelkamer zochten. 'Beneden hebben we wel nog enkele bedden vrij', grapte ik dan."





Wat zal je bijblijven?

"Wat me recent nog aangegrepen heeft, is die neurochirurge die vorig jaar haar eigen dochter omgebracht heeft. Ze was eigenlijk mijn overbuurvrouw. Ik zag dat kind hier vaak passeren onderweg naar school... De dokteres was een vinnige vrouw. Als ze voor de poort moest wachten, begon ze meteen te claxonneren. Maar wat daar gebeurd is? Ik heb er het raden naar. Ik heb hier ook al meegemaakt dat enkele vrouwelijke gevangenen met de kepie van een agent begonnen te smijten. In hun plaats zou ik over de grond gekropen zijn van schaamte. Of affaires op het werk met het poetspersoneel. Dat gebeurde hier ook, maar het was best vervelend omdat ik gezag had over hen. Maar het verrassingsfeest voor mijn pensioen was wel één van mijn mooiste momenten hier."





En nu? Eindelijk vakantie?

"Eerst ga ik mijn verhuis naar Aarschot regelen. Ik zal ook uit die routine van de rechtbank moeten geraken. Ik moet nog beseffen dat ik vrij ben. Dagje Antwerpen? Het kan voortaan."