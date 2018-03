"De beperking van anderen vind ik soms confronterend" BART CLAES

10 maart 2018

02u25 0 Leuven In het Eén-programma 'Down the road' trekken Dieter Coppens en zes jongeren met het syndroom van Down op road trip doorheen zeven landen. Eén van hen is Pieter Meynen (29) uit Leuven. Bedachtzaam, de vriendelijkheid zelve. Hij werkt, woont zelfstandig, en redt zich prima op zijn eentje. "De beperking van anderen: dat vind ik soms confronterend."

Pieter is afkomstig uit Sint-Joris-Winge. Weekends brengt hij meestal daar nog door, bij zijn ouders. Ideaal ook om vrienden te bezoeken. Maar doorheen de week woont hij zelfstandig in zijn appartement in hartje Leuven. Strak en modern ingericht - dat vindt hij belangrijk. Alleen wonen ligt niet voor de hand, maar dankzij Familiehulp lukt dat heel goed. Drie dagen per week werkt hij in het dagcentrum van het Kolveniershof in Leuven, en op vrijdag helpt hij in de keuken van woonzorgcentrum De Wingerd. Pieter redt het dus prima op zijn eentje. Hij wil ook zelfstandig zijn, net als iedereen. Ook daarom stelde hij zich kandidaat voor 'Down the road'. "Ik wilde iets nieuws, een doel hebben, grenzen verleggen. En dat is gelukt." Samen met vijf andere jongeren werd hij geselecteerd uit een groep van zestig kandidaten. "Waarom? Misschien omdat ik goed kan babbelen." En babbelen mag hij bij deze honderduit doen, over de zestiendaagse trip doorheen België, Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland en Italië. Met mama Bernadette aan zijn zijde.





Wat is je het meeste bijgebleven van die reis?

"De helikopter! Ik heb zeker vier keer mijn ogen opengehouden. Maar ik mag daar nog niet te veel over verklappen, want dat is voor de laatste aflevering."





Zie je je reisgenoten nog?

Zijn het vrienden geworden?

"Via Messenger houd ik wel contact met enkele mensen van de productie. En Lisa en Kevin hoor ik af en toe nog. Met hen had ik ook het beste contact."





Eerst kregen we 'Tytgat Chocolat',

met acteurs met het syndroom van Down.

En nu Down the road. Wat vind je daarvan?

Pieter: "Dat ik heel graag acteur had willen worden!"





Mama Bernadette: "Er is heel veel dat Pieter zou willen doen. (glimlacht) Dit jaar neemt hij zelfs deel aan de Special Olympics."





Pieter: "Ik zwem ook. Tijdens de training heb ik een hele lengte in tien seconden afgewerkt. Dat is echt wel heel snel, hoor. Een medaille? Dat moet lukken."





Super! Maar wat vind je ervan

dat mensen met het syndroom

van Down meer op televisie komen?

"Ik vind dat goed. Vlaanderen mag zien hoe wij zijn. We hebben een chromosoompje te veel. Hoe dat juist zit, kan ik moeilijk uitleggen. Maar ik weet wel dat we wat trager zijn dan anderen. En dat vind ik niet leuk. Mensen storen zich daar soms aan, denk ik. Ik heb het er zelf ook moeilijk mee."





Je hebt een vriendenkring van mensen

zonder beperking. Voel je je bij hen het best?

"Ja. Toen ik nog naar activiteitencentrum 't Balanske ging, waren er veel mensen met Down - en andere beperkingen. Sommigen hadden een lichte beperking, anderen een heel zware. Het is mooi om al die mensen samen te zien, maar het is ook confronterend. Snap je? Ik heb het heel moeilijk gehad met mijn beperking. Ik pieker over dingen. Om te praten over wat er in mijn hoofd zit, komen om de twee maanden enkele vriendinnen langs. Een meisjesgroepje om over mijn problemen te praten."





Waar worstel je zoal mee?

"Soms met veel dingen, soms ook niet. Tijdens 'Down the road' is mijn bomma overleden. Toen heb ik afgezien... En vorige week is mijn meter gestorven. Daar zit ik nu mee in mijn hoofd. Zulke dingen hebben tijd nodig."





Tijdens de reis werd je ook omringd

door mensen met het syndroom

van Down. Was dat niet confronterend?

"Nee, dat is anders omdat je op vakantie bent. Toch ga ik liever om met mijn vrienden zonder beperking. Op café gaan, pintjes drinken, gezellig samen zijn. Vorige week kwamen mijn kameraden kijken naar de eerste aflevering van 'Down the road'. We waren met tien. Het werd een fameus feestje."





Mensen met het syndroom van Down zijn vaak zacht, open en lief. Jij ook. Mocht je kiezen tussen wie je nu bent en wie je zou zijn zonder beperking, wat zou je kiezen?

"Dan kies ik voor mezelf zonder Down. Ik zou dan nog altijd lief zijn, hoor. Maar ik zou dan ook kunnen studeren. Ik wilde graag voor burgerlijk ingenieur gaan, en dan architect worden. Ik zou graag huizen ontwerpen, voor mijn broer Matthias en zijn vrienden. En met de auto rijden."





Hoe zouden je huizen eruitzien?

"Modern en strak. Niet te veel 'tralala'. Wit, in combinatie met hout. En met zonnepanelen op het dak."





Op de VRT-website staat te lezen dat je een piekeraar bent in de liefde. Kwam daar intussen schot in de zaak?

"Jammer genoeg niet. Tijdens de reis is Lisa wel mijn liefje geworden. Na drie maanden was dat wel voorbij. Maar misschien mag ik dat niet verklappen."





Down the road, woensdagavond op Eén,





na Thuis.