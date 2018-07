"Dansverenigingen kunnen meer dan ooit dansen" 17 juli 2018

Schepen van Sport Erik Vanderheiden (CD&V) heeft gereageerd op de bezorgdheid van Groen over het gebrek aan ruimte voor dansverenigingen in de Sportoase in Wilsele-Putkapel.





"De partij Groen jaagt de dansverenigingen in Wilsele, en iedereen die daarbij betrokken is, te kwader trouw en volledig onnodig schrik aan", meent Vanderheiden. "Met de komst van Sportoase werden voldoende alternatieven uitgewerkt, aan dezelfde prijs. En er werden zelfs meer uren ter beschikking gesteld. Zo heeft bijvoorbeeld Pump 'n Dance zelfs een substantieel aantal uren bijgekregen. Groen had deze uitleg reeds gekregen tijdens de gemeenteraadscommissie en was dus perfect op de hoogte dat er geen probleem is. Deze partij heeft overigens niets gezegd over dansen toen de plannen voor Sportoase Wilsele-Putkapel ongeveer twee jaar geleden werden voorgelegd", vertelt Vanderheiden.





"Reeds sinds het voorleggen van de plannen van Sportoase Wilsele aan de clubs, is er aan de verenigingen (waaronder Pump 'n Dance) meegedeeld dat er geen danszaal in beheer van de stad Leuven zou zijn in het nieuwe gebouw. Gezien het PPS-partnership is er gekozen om een grote sportzaal (1-unit zaal) te voorzien die 90% in beheer van de sportdienst is, en de kleinere danszaal voor de PPS-partner. Er is van in het begin steeds duidelijke communicatie geweest vanuit de stad naar de verenigingen toe dat er gezocht werd naar alternatieven en deze werden ook gevonden", aldus Vanderheiden. (ADPW)